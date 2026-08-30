Burhaniye’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı coşkulu törenlerle kutlandı.

Burhaniye ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümü dolasıyla kutlama programı düzenlendi.

Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mert Altuğ'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan kutlama töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mert Altuğ tarafından yapılan konuşmanın ardından Halk Eğitim Merkezi ile Belediye Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekipleri çeşitli gösteriler sergiledi.

Kutlama programı geçit töreninin ardından son buldu.