Burhaniye’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Burhaniye’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Burhaniye’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı törenlerle kutlandı. Kaymakam, belediye başkanı ve garnizon komutanının Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan programda, saygı duruşu, İstiklal Marşı, halk oyunları gösterileri ve geçit töreni yer aldı.

Haber:  Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı coşkulu törenlerle kutlandı.

Burhaniye ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümü dolasıyla kutlama programı düzenlendi.

Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mert Altuğ'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan kutlama töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mert Altuğ tarafından yapılan konuşmanın ardından Halk Eğitim Merkezi ile Belediye Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekipleri çeşitli gösteriler sergiledi.

Kutlama programı geçit töreninin ardından son buldu.

Kaynak: ANKA

Balıkesir, Burhaniye, Politika, Yaşam, Yerel, Son Dakika

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