Burhaniye'de Bademler Erken Çiçek Açtı - Son Dakika
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Burhaniye'de Bademler Erken Çiçek Açtı

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla badem ağaçları çiçek açtı.

02.02.2025 12:46
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Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle badem ağaçları çiçek açtı.

Havaların erken ısındığını kaydeden ziraat teknikeri Ergenç Çavuşoğlu, bademlerin önümüzdeki günlerde düşmesi muhtemel olan kırağıdan olumsuz etkileneceği endişesini dile getirdi. Çavuşoğlu, ağaçların erken çiçek açmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Kış aylarındayız. Fakat mevsim öyle bir ısındı ki sanki ilkbahardayız. Badem ağacı, ziraatçıların tabiri ile aptal ağaç, güneşi görür görmez hemen çiçek açar. Bu sene çok daha erken açtı. İleride gelecek soğuk günlerde kırağı yiyecek ve zarar görecek. İnşallah, olmaz. Havalar ısınınca etrafta otlar da büyüdü. Ağaçların üzerinde arılar cıvıl cıvıl. İnşallah, bir zarar görmez de ilkbahara ulaşır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Burhaniye'de Bademler Erken Çiçek Açtı - Son Dakika

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