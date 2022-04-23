Burhaniye'de Beşiktaşlılardan ramazan yardımı - Son Dakika

Burhaniye Beşiktaşlılar Derneği, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu Ramazan ayında da vatandaşa yardım kolisi ulaştırmaya devam ediyor. Diş Hekimi Orhan Karakoç'un başkanı olduğu Burhaniye Beşiktaşlılar Derneği 60 gıda kolisi dağıttı.

Burhaniye Beşiktaşlılar Derneği, bu yılda geleneği bozmadı. Dernek üyesi taraftarlar, hazırladıkları gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı. Yardımların devam edeceğini anlatan Başkan Orhan Karakoç, "Geçtiğimiz yıllarda da Beşiktaş Derneği olarak ilçemizde hali vakti iyi olmayan vatandaşlarımıza destek vermiştik. Bu yıl da yine Ramazan ayında bu desteklerimizi vermeye devam ediyoruz. Ramazanın son gününe kadar yardımlarımızı sürdüreceğiz. Mübarek Ramazan ayı paylaşmaktır, birliktir, destektir. Burhaniye'de ekonomik koşullar gün geçtikçe ağırlaşmaktadır. Bu yüzden insanımız yeterli gıdaya ulaşamamaktadır. Yönetim kurulu olarak, Ramazan ayında bu insanlarımıza imkanlarımız dahilinde destek vermeye çalıştık" dedi. - BALIKESİR