Burhaniye\'de Düğün Sezonu: Nikahlar 100\'ü Geçti

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düğün sezonu devam ederken, aylık nikah sayısı 100'ü buldu.

Burhaniye'de düğün sezonu devam ederken, aylık nikah sayısı da 100'ü buldu. Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezi'nde Sertaç Gezer ile Gülsüm İşgüder'in nikahını kıyan Nikah Memuru Serkan Korkmaz, "İlçemizde düğün sezonu devem ediyor. Ayda 80 ile 100 arasında nikah kıyıyoruz. Bütün gençlerimize mutluluklar diliyoruz" dedi.