Balıkesir'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Sahiller Temizlendi

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çevre bilincini artırmak ve sıfır atık farkındalığını güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinler kapsamında sahil temizliği yapıldı.

Burhaniye Belediyesi'nce 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Öğretmenler Mahallesi Plajı'nda başlayan etkinliğe Çevreci Belediyeler Birliği Başkanı ve Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Sahil boyunca yapılan temizlik çalışmasıyla çevre kirliliğine dikkat çekilirken, daha temiz ve yaşanabilir bir çevre hedefi doğrultusunda önemli bir farkındalık oluşturuldu.

Etkinlik alanında çocuklar için hazırlanan sıfır atık temalı masa oyunları da yoğun ilgi gördü. Gün boyunca ziyaretçilerin ilgi gösterdiği "Atıklardan Anı Köşesi" ise geri dönüştürülebilir malzemelerle hazırlanan yaratıcı çalışmaların sergilendiği renkli görüntülere sahne oldu.

Çevrenin korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, sürdürülebilir bir gelecek için çevre duyarlılığının artırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.