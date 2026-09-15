Burhaniye'de esnaf odası yeni Jandarma Komutanı Topçu'yu ziyaret etti - Son Dakika
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Burhaniye'de esnaf odası yeni Jandarma Komutanı Topçu'yu ziyaret etti

Burhaniye\'de esnaf odası yeni Jandarma Komutanı Topçu\'yu ziyaret etti
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Burhaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetimi, geçtiğimiz ay göreve başlayan Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Topçu'yu makamında ziyaret etti. Ziyarette esnaf ve ilçe için karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Burhaniye ilçesinde, geçtiğimiz ay göreve başlayan Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Topçu'ya hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Burhaniye de Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetimi Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Topçu'yu ziyaret etti. Jandarma Komutanı Topçu, konuklarını makamında kabul ederken ikramlarda bulundu. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Bayram yaptığı açıklamada, " Burhaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak yeni göreve başlayan Jandarma karakol komutanımız üsteğmen Mustafa Topçu'yu makamında ziyarette ettik. Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette Burhaniye'miz ve esnaflarımız için karşılıklı fikir alış verişinde bulunduk. Esnaflarımız ve odamız adına çok teşekkür ederiz" sözlerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Burhaniye'de esnaf odası yeni Jandarma Komutanı Topçu'yu ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burhaniye'de esnaf odası yeni Jandarma Komutanı Topçu'yu ziyaret etti - Son Dakika
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