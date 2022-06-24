Cumhuriyet Mahallesi Çifti Minareli Cami avlusunda düzenlenen uğurlama töreninde coşku yaşandı. Din görevlileri tarafında tekbirler getirilirken, Müftü Mustafa Ali Işık da dua yaptı. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, hacca gidenlere tek tek hayırlı yolculuklar dilerken, yolculuk için kumanya takdim etti. Kafile Başkanı Abdullah Kıymaz da, törene katılanlara teşekkür etti. Uğurlama sırasında duygusal anlar yaşandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Burhaniye'de Hacı Adayları dualarla uğurlandı - Son Dakika

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