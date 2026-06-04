Burhaniye'de Defileli Yıl Sonu Sergisi Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Burhaniye'de Defileli Yıl Sonu Sergisi Yoğun İlgi Gördü

04.06.2026 17:16  Güncelleme: 18:52
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği kurslar tamamlanırken, Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde açılan yıl sonu sergisinde kadınlar diktikleri elbiselerin mankenliğini yaptı. Sergi yoğun ilgi gördü.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği kurslar büyük ölçüde tamamlanırken, hazırlanan yıl sonu sergisi de yoğun ilgi gördü. Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışında kadınlar diktikleri elbiselerin mankenliğini yaptı.

Halk Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği kursların tamamlanması nedeniyle Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kursiyerler adına konuşan emekli öğretmen Gülpenbe Yılmaz, uzun süredir kurslara katıldığını, bunun için mutluluk duyduğunu söyledi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül de bu yıl nüfusa oranla en çok kurs açan ilçe olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, 500 değişik kurstan 10 bine yakın vatandaşın yararlandığını söyledi. Müdür Algül, yıl boyunca hazırlanan göz nuru eserlerin sergide yer aldığını belirtti.

Konuşmaların ardından yapılan halk oyunları gösterileri ilgi gördü, kadınlar diktikleri giysilerin mankenliğini yaptı. Podyuma çıkan amatör mankenler büyük alkış aldı.

Serginin açılış kurdelesi de Kaymakam Cumali Atilla, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Jandarma Komutanı Yarbay Ünal Bayhan, Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Bilgiç ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül tarafından kesildi.

Sergiyi gezen konuklar, kurs öğretmenlerini ve kursiyerleri kutladı. Binlerce eserin yer aldığı yıl sonu sergisinin bir hafta açık kalacağı kaydedildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Burhaniye'de Defileli Yıl Sonu Sergisi Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

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