Burhaniye\'de Kardeş Şehir Ziyareti Gerçekleşti

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- Burhaniye de Kardeş Şehir ziyareti

(Fotoğraflı)

Fatma Talay

BALIKESİR(İİHA)-Burhaniye ilesinde, 2011 yılından bu yana süregelen Hürth ve Burhaniye arasındaki "Kardeş Şehir" projesi kapsamında, iki farklı kültür Burhaniye'de bir araya geldi. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Almanya'dan gelen misafirleri, belediye hizmet binasında ağırladı. Belediye meclis salonunda misafirlere özel olarak hazırlanan hediyeler takdim edildi.

Başkan Deveciler, dostluk mesajları vererek, "Hürth, kardeş ilçelerimizden biri. Burhaniye'de misafirlerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Burhaniye'mizin tarihi, doğal güzellikleri ve kültürel değerlerini tanımaları bizim için ayrıca önemli. İki ilçe arasındaki kardeşlik bağlarının uzun yıllar sürmesini temenni ediyoruz." şeklinde açıklamalarda bulundu. - BALIKESİR