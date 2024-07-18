Burhaniye\'de Karınca Deresi kenarında yürüyüş ve bisiklet yolu projesi başladı

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Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karınca Deresi kenarında yürüyüş ve bisiklet yolu projesi çalışmalarına başladı.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in seçim vaatlerinden biri olan proje, vatandaşlara güvenli ve keyifli bir yürüyüş ve bisiklet yolu sunmayı hedefliyor.

Proje kapsamında, bin 500 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğindeki alanda kumlamalı parke taş döşeme çalışmaları yapılıyor. Gerçekleşen çalışmaları Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban sahada inceleyerek yakından takip etti.

Öğretmenler Mahallesi Su Caddesi'nde parke taş tamiratı çalışmaları, Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılıyor.

Yapılan çalışmaları Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban sahadan takip etti.

Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. - BALIKESİR