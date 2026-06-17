Balıkesir'deki Yangında Çok Sayıda Zeytin Ağacı Zarar Gördü

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir otomobilden çıkıp araziye sıçrayan yangında çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü. Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları yürütülüyor.

Burhaniye ilçesindeki Adyar mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle bir otomobilde çıkan yangın zeytinliklere sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 8 araç ve bir helikopterle müdahale etti. Güçlükle kontrol altına alınan yangında çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü.

Yangın bölgesinde soğutma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.