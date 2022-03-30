Burhaniye' de Ramazan hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika

Burhaniye Belediyesi paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmanın simgesi olan Ramazan ayı için hazırlıklarını tamamladı. 11 ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle birlikte Burhaniye Belediyesi hazırlıklarını tamamlayarak Burhaniye'de yaşayan vatandaşlara Ramazan ayında paylaşma ve dayanışmanın önemini hissettirecek.

Öncelikli olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlar için çalışmalar yapan Burhaniye Belediyesi, 40 mahallede ikamet eden 250 ihtiyaç sahibi haneye her gün düzenli olarak 4 çeşit sıcak yemek hizmeti verirken, Ramazan ayı süresince de iftar yemeklerini oruç tutacak ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan bu çalışmalar vesilesiyle vatandaşların Ramazan iftar sofraları da boş kalmayacak. Dayanışma adına başlattığı kampanya ile hayırseverlere çağrı yapan Burhaniye Belediyesi, ihtiyaç sahipleri için temel gıda malzemeleri toplayarak Ramazan Erzak Paketi haline getiriyor. Belirlenen ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar götürülen ve içinde kuru bakliyat, yağ, salça ve kahvaltı malzemeleri bulunan paketler, bu Ramazan ortalama 3 bin ihtiyaç sahibi hanenin mutfağına girecek. İlk etapta 3 bin civarında Erzak kolisi dağıtmayı planlayan Belediye, hayırseverlerden gelecek bağış ve malzemelerle bu sayıyı daha da arttırmayı planlıyor. Ramazan ayında sadece paylaşma adına değil, vatandaşların sağlıklarını da önemseyen Belediye, ilçedeki camilerin genel temizliklerini de tamamladı. Ramazanda özellikle teravih namazında yaşanılan yoğunlukta ibadetlerini yapacak vatandaşlar için özveriyle ortaklaşa çalışan Belediye Temizlik ve Sağlık İşleri Müdürlükleri hem camilerin genel temizliğini yaptı hem de dezenfektelerini yaparak sağlık bakımından corona virüsünün bulaşma risklerini azalttı. Burhaniye Belediyesi Ramazan ayı başlamadan önce ilçe genelinde imsakiye dağıtımı da gerçekleştirdi. Vatandaşların faydalanabilmeleri için imsak vakitleri ve namaz saatlerinin yazılı olduğu imsakiyeler başta cami ve fırınlar olmak üzere, muhtarlık ve Belediye hizmet binalarında vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. İlçe genelinde Ramazan ayına hazır girmek adına çalışmaları sürdürdüklerini belirten Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler "Ramazan ayında önceliğimiz gerçek anlamda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız. Mevcutta yaşanılan ekonomik krizin etkilerini vatandaşlarımız en ağır şekilde hissederken, ihtiyaç sahiplerimiz daha da zor durumda. Biz belediye olarak 3 bin Ramazan Erzak Paketini ihtiyaç sahiplerimize ulaştırmak üzere hazırladık. Bu mübarek ayda paylaşma ve kaynaşmanın en güzelini yaşayacağımızı ve bağışçılarımızdan gelecek malzemelerimizi de ihtiyacı olanlarla buluşturmayı umuyoruz. Ramazan ayının bütün insanlığa başta sağlık olmak üzere huzur, bolluk ve bereket getirmesini diliyor, barış ve kardeşlik duygularımızı güçlendirmesini ümit ediyor, tüm hemşehrilerime hayırlı Ramazanlar diliyorum." dedi. - BALIKESİR