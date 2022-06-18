Burhaniye'de Sakatlar Derneği Şube Başkanı Vardar, istismarcılara tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

Burhaniye'de Sakatlar Derneği Şube Başkanı Vardar, istismarcılara tepki gösterdi

18.06.2022 20:32
Burhaniye'de Sakatlar Derneği Şube Başkanı Vardar, istismarcılara tepki gösterdi

Burhaniye ilçesinde, Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şube Başkanı Gürsel Vardar, engelliler adına izinsiz bağış toplayanlara tepki gösterdi.

Burhaniye ilçesinde, Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şube Başkanı Gürsel Vardar, engelliler adına izinsiz bağış toplayanlara tepki gösterdi. Bazı insanların engellilerin adını kullanarak kapı kapı yardım topladığını anlatan Vardar, yaptığı açıklama da önlem alınmasını istedi.

Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şube Başkanı Gürsel Vardar açıklamasında şunlara yer verdi, " Yaz aylarının gelmesiyle birlikte virüs gibi toplumu sarmış olan bu kan emiciler, Valilikten, Kaymakamlıktan izin belgemiz var deyip çıkarttıkları uyduruk bir gazete vb. şeylerle engelli ve lösemililer adına kapı kapı dolaşıp resmen haraç toplamaktadırlar. Kapıyı çalarak vatandaşın konuşmasına bile fırsat vermeden yaptıkları işi izinli yaptıklarını, engellilerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyleyerek vatandaşın acıma duygularını sömürmektedirler. Vatandaşlarımız bilmelidirler ki merdiven altı paravan dernekler aracılığıyla toplanan bu yardımların hemen hemen tamamı amacına uygun kullanılmamaktadır. Bir takım çıkar çevreleri bunları kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmaktadırlar. Göstermelik birkaç yardımla göz boyamakta ve esasen kendi menfaatleri doğrultusunda çalışmaktadırlar. Kapı kapı gezen çalışanları dahi yüzdelikle çalışmakta bu işi meslek edinmiş durumdadırlar. Birçoğu bunu sahte belgelerle çeşitli engelli dernekleri adına yaparken, bazıları da yasalardaki boşluklardan çok iyi faydalanarak, bu haraç toplamayı yasal zemine uydurmaktadırlar. Bu işi yasal yollardan dahi yapsalar, kapıda satış belgeleri dahi olsa vatandaşımız bu kişilere asla itibar etmemelidir. Bunlara para kaptırmamalıdırlar. Bu kişileri polis, jandarma, zabıta gibi kolluk kuvvetlerine şikayet etmelidirler. Engellilere yardım etmek isteyen vatandaşlarımız bulundukları yerdeki engelli derneklerini tercih etmelidirler. Yetkililerden beklentimiz yardım topluyoruz adı altında vatandaşı sömüren bu kişilere asla izin vermemeleridir. Bilinmelidir ki Türkiye Sakatlar Derneği, LÖSEV gibi ülkemizdeki kamu yararı belgeli köklü engelli dernekleri ve vakıflarının hiçbirisi kapı kapı gezerek yardım toplamamaktadır. Engelliler acınacak durumda vatandaşlar değildir. Tekerlekli sandalyeye, akülü sandalyeye ihtiyacı olanlar doktoruna yazdırıp raporunu alır ve bedelini SGK dan talep ederler. SGK manüel sandalye için 500 TL. özellikli manüel sandalye için 1200 TL. akülü sandalye için 2500 TL. ve özellikli akülü sandalye için 10.000 TL.ye kadar ödeme yapmaktadır. Sosyal devlet, engellisini muhtaç etmez, etmemelidir. Bu kan emicilerin yararlandıkları yasal boşluklar bir an önce giderilmeli, gerekli yasal düzenlemeler yapılarak hem engellilerin hem vatandaşların mağduriyeti giderilmelidir" dedi. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
Kütahya Eczacı Odası Başkanı Cahit Ceylan: Sgk, Çift Etken Maddeli İlaçları Bir Gecede Reçeteden Çıkardı Kütahya Eczacı Odası Başkanı Cahit Ceylan: Sgk, Çift Etken Maddeli İlaçları Bir Gecede Reçeteden Çıkardı
Kaynak: İHA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Burhaniye'de Sakatlar Derneği Şube Başkanı Vardar, istismarcılara tepki gösterdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 20:36:41. #1.13#
SON DAKİKA: Burhaniye'de Sakatlar Derneği Şube Başkanı Vardar, istismarcılara tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement