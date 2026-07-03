Burhaniye\'de Saygı Dolu Veda

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Devlet Hastanesi eski başhekimlerinden 0pr.Dr. Mehmet Cüneyt hayatını kaybetti. Cüneyt için Yeni Mahalle Camiinde kılınan cenaze namazı, meslektaşlarını ve sevenlerini buluşturdu.

Burhaniye Devlet Hastanesi eski baş hekimlerinden Kulak Boğaz Burun Hastalıkları uzmanı Opr.Dr. Mehmet Cüneyt, tedavi gördüğü Burhaniye Devlet Hastanesinde 79 yaşında hayatını kaybetti. İlçenin sevilen doktorlarından olan Mehmet Cüneyt için ilk tören emekli olduğu Burhaniye Devlet Hastanesi önünde yapıldı. Yeni camide kılınan cenaze namazı da meslektaşları ile sevenlerini buluşturdu. 3 çocuk babası Cüneyt, Geriş Mezarlığında toprağa verilirken, taziyeleri de oğlu Ömer Cüneyt kabul etti. - BALIKESİR