Burhaniye\'de şehit aileleri ile gaziler iftarda buluştu

Burhaniye ilçesinde, Şehit aileleri ile gaziler belediyenin düzenlediği iftar da buluştu.

Burhaniye Belediye Meclis Başkan Vekili Tarık Erdil, yaptığı açıklamada, "Burhaniye Belediyesi tarafından düzenlenen, Belediye Başkanımız Ali Kemal Deveciler'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar programında şehit ailelerimiz ve gazilerimizle bir araya geldik. Vatanımız için en büyük fedakarlığı yapan kahramanlarımızın kıymetli emanetleri olan şehit ailelerimiz ve gazilerimizle aynı sofrayı paylaşmak bizler için büyük bir gurur ve sorumluluktur. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyoruz. Şehitlerimizin emaneti olan aileleri ve gazilerimiz her zaman başımızın tacıdır" sözlerine yer verdi. - BALIKESİR