Burhaniye'de Yaz Kur'an kursları sona erdi, hatim töreni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Burhaniye'de Yaz Kur'an kursları sona erdi, hatim töreni düzenlendi

Burhaniye\'de Yaz Kur\'an kursları sona erdi, hatim töreni düzenlendi

Burhaniye ilçesinde, camilerde açılan Yaz Kur'an kursları sona ererken, İlim Yayma Cemiyeti ve Halk Eğitim işbirliğiyle 70 gündür eğitim gören çocuklar için hatim töreni düzenlendi. Törende öğrenciler Kur'an-ı Kerim okurken, ilahiler söyledi ve dans gösterileri gerçekleştirdi. Programın sonunda 85 öğrenci öğrendiklerini velileriyle paylaşırken mutluluk yaşadı. Törenin ardından 300 kişilik pilav dağıtıldı.

30.08.2024 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burhaniye ilçesinde, camilerde açılan Yaz Kur'an kursları birer birer sona ererken, İlim Yayma Cemiyetin de, Halk Eğitim işbirliği ile 70 gündür eğitim gören çocuklar için de hatim tören yapıldı. Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi Salonunda yapılan hatim törenine kursu bitiren 85 öğrenci ile veliler ve idareciler katıldı,

Törende öğrenciler Kur'anı Kerim ve ilahiler okurken, şiirler seslendirdi Programın sonunda dans da yapan öğrencilerin gösterileri ilgi gördü. 70 günden beri eğitim alan öğrenciler öğrendiklerini velileriyle paylaşırken mutluluk yaşadı. Programın 70 gün sürdüğünü kaydeden Burhaniye İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Sadrettin Küçükkaya, "Yaz Kur'an Kursu programı 70 gün sürdü. 70 gün içinde 85 öğrencimiz vardı. 5 tane hocamız vardı. Halk Eğitimle birlikte yaptık bunları. Çocuklarımızın bir kısmı Kur'an-ı Kerime geçti. Bir kısmı da hatim etti. Bu gün kapanış programı yaptık. Kapanış programında 300 kişilik pilav yaptık. Hayır sahiplerinden destek olanlardan Allah razı olsun" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Burhaniye, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Burhaniye'de Yaz Kur'an kursları sona erdi, hatim töreni düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:18 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi
15:40 Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi’nde Atatürk’ün adını anmadı Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi'nde Atatürk'ün adını anmadı
14:24 YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı: Gençler Üniversiteleri İncelemeye Başladı YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı: Gençler Üniversiteleri İncelemeye Başladı
14:15 UEFA Avrupa Ligi’nde Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu UEFA Avrupa Ligi'nde Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu
13:19 Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı market şubesi kapatıldı Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı market şubesi kapatıldı
09:29 Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi
09:00 Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ’dan Türkiye’ye getirildi Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ'dan Türkiye'ye getirildi
08:55 Biran Damla Yılmaz, Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı Biran Damla Yılmaz, Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı
08:45 Arda Güler, Real Madrid’in beraberlik golünü getirdi Arda Güler, Real Madrid'in beraberlik golünü getirdi
08:06 Bu destan asla unutulmayacak Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası: 30 Ağustos Bu destan asla unutulmayacak! Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası: 30 Ağustos
08:01 Saçları beyazladı Necati Şaşmaz’ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi Saçları beyazladı! Necati Şaşmaz'ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi
00:47 Narin’in ağabeyi serbest bırakıldı Narin'in ağabeyi serbest bırakıldı
23:15 TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
22:51 Beşiktaş, Lugano’yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasına kaldı Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı
22:49 Trabzonspor, St. Gallen’e penaltılarda elenerek Avrupa defterini kapattı Trabzonspor, St. Gallen'e penaltılarda elenerek Avrupa defterini kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 17:54:20. #1.13#
SON DAKİKA: Burhaniye'de Yaz Kur'an kursları sona erdi, hatim töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement