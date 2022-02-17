Üye Girişi
Burhaniye'de yeni mahalleye kadın muhtar adayı - Son Dakika

Burhaniye'de yeni mahalleye kadın muhtar adayı

17.02.2022 14:23
Burhaniye'de yeni mahalleye kadın muhtar adayı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yeni oluşturulan Ali Çetinkaya Mahallesinde 6 Martta yapılacak muhtarlık seçiminin hazırlıkları devam ederken, 2 çocuk annesi Feleknaz Yükselen de muhtar adayı olduğunu açıkladı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yeni oluşturulan Ali Çetinkaya Mahallesinde 6 Martta yapılacak muhtarlık seçiminin hazırlıkları devam ederken, 2 çocuk annesi Feleknaz Yükselen de muhtar adayı olduğunu açıkladı. İmko Tatil Sitesinde Kafeterya İşletmecisi olan genç kadın, bütün seçmenleri oy kullanmaya çağırdı.

Burhaniye'de Bahçelievler Mahallesine bağlı, Orjan, Denetko, İmko, Haber kent, Meço ve 73 Evler siteleri, 05.02.2021 tarihli Belediye Meclisi kararı ile mahalle statüsüne kavuştu. Ali Çetinkaya adı verilen mahallede ilk muhtar seçiminin tarihi 6 Mart 2022 olarak belirlenirken, muhtar adayları da ortaya çıkmaya başladı. İmko Tatil Sitesinde Kafeterya İşletmeciliği yapan Feleknaz Yükselen de Ali Çetinkaya Mahallesine muhtar adayı oldu. 20 yıldan bu yana İmko'da oturan Yükselen, "Mahallemize kadın eli değsin" sloganı ile yola çıktı. Mahallenin sorunlarını bildiğini anlatan Feleknaz Yükselen, " 20 yıldan beri İmko Tatil sitesinde oturuyorum. Kafeterya işletmecisiyim. İnsanlarla konuşmayı ve yardım etmeyi çok seviyorum. Mahallenin ilk kadın muhtarı olmak istiyorum. Atatürk'ün 26 Ekim 1933 tarihinde kadınlara tanıdığı seçme ve seçilme hakkından faydalanırken, sizlerin desteğini bekliyorum. Muhtarlık seçiminde oy kullanacak seçmenlerin kime oy verinlerse versinler sandık başına gitmelerini rica ediyorum. Mahalleme faydalı olmak istiyorum" dedi. - BALIKESİR

YORUMLAR
500

Ali Çetinkaya, Muhtarlık, Balıkesir, Muhtar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Burhaniye'de yeni mahalleye kadın muhtar adayı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:51 Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek'in bahanesi: Sosyal medyada başka biriyle yazıştığını gördüm
15:46 Süleyman Soylu: Herhangi bir saldırıda milyonlarca göç dalgası yayılabilir
15:45 Muslera'nın gelişi Galatasaray'da bayram havası yarattı! Taraftarlar sevince boğuldu
15:34 Mahkum'da bu akşam neler olacak? Tahir'in büyük sırrını öğrenen Cemre ne yapacak?
15:30 Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları 109,7 milyar dolar oldu
15:16 Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek tutuklandı! Soylu: Yakalanması kolay olmadı!
15:13 Aldatıldığı söylenen Makbule Nisa ile pozunu paylaştı!
15:02 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Cana ve Sedat'ı birlikte gören Nalan ne yapacak?
14:54 Süper Lig yayın ihalesinde verilen en yüksek teklif ortaya çıktı!
14:53 Fenerbahçe'de Miguel Crespo ile yollar ayrılacak! İki dev kulüp peşinde
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 16:00:35. #1.12#
SON DAKİKA: Burhaniye'de yeni mahalleye kadın muhtar adayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement