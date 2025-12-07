Burhaniye Belediyesi Bozulan Yollarda Onarıma Devam Ediyor - Son Dakika
Burhaniye Belediyesi Bozulan Yollarda Onarıma Devam Ediyor

07.12.2025 14:09  Güncelleme: 17:40
Burhaniye Belediyesi, altyapı çalışmaları sonrasında 1. ve 2. İnönü Caddelerinde yol ve kaldırım yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Meclisi Başkan Vekili Tarık Erdil, yapılan çalışmalardan vatandaşların memnuniyet duyduğunu belirtti.

(BALIKESİR) – Burhaniye Belediyesi, ilçenin ana arterlerinden 1. ve 2. İnönü Caddelerinde AKSA Doğalgaz ve BASKİ tarafından tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından yol ve kaldırım yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Zeminin oturmasının tamamlanmasıyla birlikte E-87 yönünde başlatılan kaldırım yenileme çalışmaları hızla ilerlerken, kilit parke taşı döşeme işlemlerine önümüzdeki günlerde geçilecek.

Belediye Meclisi Başkan Vekili Tarık Erdil, yol çalışmalarını yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu. Erdil, altyapı yenilemelerinin ardından vatandaşların memnuniyetinin kendilerini sevindirdiğini belirterek, şunları söyledi:

"'Yol güzergahında yaşayan kıymetli hemşehrilerimizin, uzun bir aranın ardından doğal gaz, temiz su hatları ve yollarının yenilenmesinden duyduğu memnuniyet bizleri de sevindirdi. Sahada birebir yaptığımız ziyaretlerde vatandaşlarımızın görüşlerini dinledik. Çalışmalar süresince ekiplerimize gün boyu ikramlarda bulunan hemşehrilerimize teşekkür ediyor, ziyaretimiz sırasında denk geldiğimiz misafirperverlikleri için ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz. Yaşanan kısa süreli mağduriyet nedeniyle tüm vatandaşlarımızdan özür diliyor, yolların en kısa sürede konforlu bir şekilde kullanıma açılacağı müjdesini paylaşıyoruz. Burhaniyemiz için, Belediye Başkanımız Ali Kemal Deveciler öncülüğünde ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışmaya devam ediyoruz.'"

Çalışmaların etaplar halinde ilerlediği ve kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: ANKA

