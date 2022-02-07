Burhaniye'de zeytin odununa talep arttı - Son Dakika

Burhaniye ilçesinde, zeytin hasadının sonuna gelinirken, budamalar başladı. Yörede zeytinlerin budanması sırasında çıkan dallar odun olurken, zeytin odunu satışına da başlandı.

Burhaniye'de zeytinde hasat sonu budama çalışmaları başlatılırken, zeytin odunları da piyasaya çıktı. Zeytin odunun tonunun 500 liraya alıcı bulduğunu anlatan Hüseyin Kalkın, kömür fiyatlarının aşırı artmasının zeytin odununa olan talebi artırdığını söyledi. Edremit Körfezinde zeytin budamasının başladığını anlatan Hüseyin kalkın," Yöremizde zeytin budamasına başlandı Böylelikle zeytin odunu satışı da başladı. Bu sene kömür fiyatları aşırı yükseldi. O yüzden zeytin odununa olan talepte arttı. Geçen yıl tonu 250-300 lira olan zeytin odununun fiyatı 500 liraya kadar çıktı. Zeytin odunu kalorisi yüksek iyi bir yakacak" dedi. - BALIKESİR