Burhaniye'de "Zeytinname" Minyatür Sergi İlgi Gördü - Son Dakika
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Burhaniye'de "Zeytinname" Minyatür Sergi İlgi Gördü

07.06.2026 15:01  Güncelleme: 16:17
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, ressam Figen Köprülü öncülüğünde hazırlanan 'Zeytinname' adlı sergide 25 kursiyerin 36 eseri sanatseverlerle buluştu. Minyatür sanatıyla zeytinin kültürel önemi anlatıldı.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde "Zeytinname" adlı sergide yer alan 36 eser ilgi gördü.

Burhaniye'de ressam Figen Köprülü'nün öncülüğünde Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde devam eden kurslarda hazırlan eserler sergilendi. "Zeytinname" adlı serginin açılışına, Kaymakam Cumali Atilla, Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Halk Eğitim Müdürü Turan Fırat Algül konuşmasında, sergide ekim ayından beri devam eden kurslara katılan 25 kursiyerin 36 eserinin yer aldığını söyledi.

Kurs öğretmeni ressam Figen Köprülü de yaptığı konuşmada, sergide minyatür sanatının diliyle zeytinin Burhaniye'nin tarihindeki ve kültüründeki yerini anlatmaya çalıştıklarını belirterek, "Bugün yalnızca bir serginin açılışını değil, kültürümüzü, emeği ve sanatı buluşturan anlamlı bir çalışmayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sergide yer alan eserler, sabırla yürütülen bir çalışmanın ürünüdür. Minyatür sanatının diliyle zeytinin tarihimizdeki ve kültürümüzdeki yerini anlatmaya çalıştık. Zeytin barışın, bereketin ve yaşamın simgesi olarak yüzyıllardır hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Biz de bu kadim mirası sanat aracılığıyla görünür kılmayı amaçladık" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Burhaniye'de 'Zeytinname' Minyatür Sergi İlgi Gördü - Son Dakika

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