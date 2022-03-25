Burhaniye Kaymakamı Memiş, Pelitköy Mahallesini ziyaret etti - Son Dakika

Burhaniye de Kaymakam İlyas Memiş, kırsal mahalle ziyaretleri dahilinde Pelitköy Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle Muhtarı Hasan Vural ve vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam İlyas Memiş, önce muhtar ardından vatandaşların taleplerini dinledi.

Kaymakam Memiş, vatandaşların ihtiyaç ve sorunlarını mahallinde dinlemek, kamu hizmetlerini tüm mahallelerde etkin şekilde ulaştırmak ve halkın sorunlarını yerinde görerek çözümü için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak için mahalle ziyaretleri düzenlediklerini ifade etti. Kaymakam ziyarette mahallede eğitim veren Pelitköy Halit Selçuk İlkokulu ve Ortaokulu ile Pelitköy Özel Eğitim ve Zihinsel Engelliler okulunu da ziyaret ederek okullar hakkında okul müdürlerinden bilgi aldı. Programa İlçe Jandarma Komutanı Alim Burak Çelik, İlçe Yazı İşleri Müdürü Abdurrahim Yardım, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhsin Pala, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, İlçe Müftü Vekili Ali Rıza Akgün ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Selçuk Çiftçi katıldı. - BALIKESİR