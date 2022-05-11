Burhaniye Plajları Yaza Hazırlanıyor - Son Dakika

Burhaniye Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü yaz sezonu hazırlıkları kapsamında plajlarda düzenleme yapıyor.

Burhaniye'de kış mevsiminde lodosla birlikte deniz kabarmasından dolayı bozulan plajlar, belediye ekipleri tarafından düzenlenerek yaz sezonuna hazırlanıyor. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda, Ören ve Öğretmenler mahallesi plajlarında kış öncesi hendekler kazılmıştı.

Lodosla birlikte kazılan hendekler, denizin getirdiği kumlarla doldu. Hendeklere dolan fazla kumlar, İskele, Adyar, Pelitköy ve çevredeki taşlık sahil bölgelerine taşınarak, halkın daha rahat kullanım sağlayabilmesi için düzenlenmeye başlandı.