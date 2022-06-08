Burhaniye Plajlarında Cankurtaranlar Göreve Başladı - Son Dakika
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Burhaniye Plajlarında Cankurtaranlar Göreve Başladı

08.06.2022 15:14
Burhaniye Plajlarında Cankurtaranlar Göreve Başladı

Burhaniye’nin mavi bayraklı halk plajlarında cankurtaranlar hizmet vermeye başladı.

Burhaniye'nin mavi bayraklı halk plajlarında cankurtaranlar hizmet vermeye başladı.

Burhaniye sahilleri yeni sezon için misafirlerini ağırlamaya başladı. Yaz sezonunda sahillerde yaşanılabilecek boğulma olaylarına karşı, TSSF (Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu) tarafından Bronz ve Gümüş Cankurtaran sertifikasına sahip, bir ekip kuran Burhaniye Belediyesi, mavi bayraklı halk plajlarında cankurtaran hizmetini sunmaya başladı.

Burhaniye'ye bağlı Ören Mahallesi Halk Plajı, Bağlarburnu Halk Plajı, Gadana Halk Plajı ve Öğretmenler Mahallesi Halk Plajı olmak üzere 4 mavi bayraklı halk plajında 1 Haziran itibariyle göreve başlayan cankurtaranlar, 09.00 ile 18.00 saatleri arasında, pano, bayraklar ve kulvarlar ile belirlenmiş görev alanlarında vatandaşların denizde can güvenliklerini sağlayacak.

Dürbünle gözetleme, kurtarma ve müdahale faaliyetleri yürüten ekipler vatandaşların denizde tehlikeli alanlarda yüzmemeleri ve mantar dubaları geçmemeleri konusunda sürekli megafonlarla uyarılar yapıyor.

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Kaynak: ANKA

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