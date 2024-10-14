Burj Khalifa'da Lübnan'a Destek - Son Dakika
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Yerel

Burj Khalifa'da Lübnan'a Destek

BAE, Burj Khalifa'ya Lübnan bayrağı silüeti yansıtarak Lübnan'a destek verdi.

14.10.2024 23:48
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Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa'ya Lübnan'a destek amacıyla Lübnan bayrağı silüeti yansıtıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde yer alan dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa'ya İsrail saldırılarının devam ettiği Lübnan'a destek amacıyla Lübnan bayrağı silüeti yansıtıldı. Burj Khalifa'nın üzerine ayrıca "BAE seninle, Lübnan" yazıldı. - DUBAİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Burj Khalifa'da Lübnan'a Destek - Son Dakika

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