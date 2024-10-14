Burj Khalifa'da Lübnan'a Destek

Yerel

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa'ya Lübnan'a destek amacıyla Lübnan bayrağı silüeti yansıtıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde yer alan dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa'ya İsrail saldırılarının devam ettiği Lübnan'a destek amacıyla Lübnan bayrağı silüeti yansıtıldı. Burj Khalifa'nın üzerine ayrıca "BAE seninle, Lübnan" yazıldı. - DUBAİ