Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bozbey: "Başarımızın arkasında esnafın gücü var"
BURSA - BESOB ve Esnaf Kefalet Kooperatifleri üyeleriyle bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, ortak akıl doğrultusunda esnafları da karar süreçlerine dahil edeceklerini vurgulayarak "Nilüfer'deki başarımızın arkasında esnafın gücü var. Aynı başarıyı tüm ilçelerimizde vereceğimiz destekle Büyükşehir'de de sürdüreceğiz." dedi.
Bir mekanda düzenlenen organizasyonda CHP Bursa Milletvekillerinden Kayıhan Pala, Orhan Sarıbal ve Hasan Öztürk, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Öztürk, Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün, Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın ve Yıldırım Belediye Başkan Adayı Önder Mehmet Mutlu ile BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit ve esnaf odaları başkanları, temsilcileri ve üyeleri yer aldı.
"Ortak akıl da biz de varız"
"Esnaf teşkilatları olarak ortak akılla yönetmeye biz de varız" diyen BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, "Esnafa ne kadar önem verdiğinizi biliyoruz. Esnaf teşkilatları olarak ortak akıl için biz de varız. Biz ortak yönetmeye talibiz. 87 bin kayıtlı esnafımız var. Eğer yerel yönetimler, ortak akıl çerçevesinde STK'lara gerekli değeri verirse ve fikirlerimizi birlikte paylaşabilirsek o zaman şehriniz gelişir. Esnaf teşkilatlarının en büyük sorunu ulaşımla ilgilidir. Pazarcı esnaflarımıza önem verilmesi çok önemli bir noktadır. Sayın Mustafa Bozbey, kısmet olur da göreve gelirseniz birlikte çalışmaktan son derece memnun olacağız. Esnaf ve teşkilatlarına vermiş olduğunuz önem ve değerden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Karar süreçlerine esnafı ve odaları da dahil ederek sorunları birlikte çözeceklerini söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Esnaflarımızın ve odalarımızın önemli sorunlarından biri ruhsatsız yapılardır. Nasıl Nilüfer'de 20 yıl boyunca esnaflarımızla çalıştığımız ve sorunları da birlikte çözdüğümüz gibi Bursa'mızın 17 ilçesinde de aynı anlayışla çözmenin arzusundayız" şeklinde konuştu.
"Esnafla dertlenmeyen başarılı olamaz"
Esnafla beraber, derdini dert edinmeyen sorunlara çözüm konusunda gayret göstermeyen hiç bir Belediye Başkanının başarılı olamayacağını vurgulayan Bozbey, "Bizim Nilüfer'deki başarımızın arkasındaki en önemli sır esnafımıza verdiğimiz büyük önemdir. Esnafların en önemli sorunlarından bir tanesi olan ruhsatlandırma konusudur. Eğer bir esnaf, ilgili odaya üye değilse ruhsat izni vermeyeceksiniz ki odaların da güçlenmesini sağlayalım. Böylelikle esnafın hakkını koruyan odalara önemli bir katkı sağlanmış oluruz. Büyükşehir Belediyesi'ndeki sıkıntılı yönetmelikleri esnafla birlikte bir araya gelerek düzeltip, sonuç almamız lazım. Gerçek ihtiyaç sahiplerini belirlememiz gerekiyor." dedi.
Zincir marketlerin Bursa'mıza bir kuruş katkısı olmadığını söyleyen Bozbey, Çataltepe sorununa da değinerek, "Zincir marketler sadece o bölgedeki bir kaç kişiyi istihdam ediyorlar. Eğer orada esnaflarımız olsa o ilçe daha da güçlenecek. ve ticaret orada ödenecek. Bu dengesizliği kaldıracağız. Çataltepe kangren olarak değerlendiriliyor. Sıkıntılar orada büyük. Kooperatife üye olunmuyor. Bu sorunu çözmenin yolu her iki tarafla da bir araya gelip uzlaşı yapılmasından geçiyor. 31 Mart'tan sonra Büyükşehir Belediyesi olarak her iki tarafa da eşit yaklaşıp, mağduriyeti ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
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