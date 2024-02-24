Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer ilçesindeki çalışmaları için zemin bulamadıklarını belirtti

Yerel

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım ve Yenişehir ilçelerinde yaptıkları güzel çalışmaların benzerlerini Nilüfer ilçesinde de yapmak istediklerini ancak gerekli zemini bulamadıklarını belirterek, "Kültür Mahallesi, Konak Mahallesi gibi farklı mahallelerde 'Gelin şuraya gençlik merkezi yapalım' dedik. Ortak protokol yapalım istedik. Ama maalesef bu zemini bulamadık" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde Rumeli ve Balkan derneklerinin temsilcileri ve üyeleriyle buluştu. Toplantıya, Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Ahmet Kılıç, Emine Yavuz Gözgeç, Ayhan Salman, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, MHP İl Başkanı Muhammet Tekin, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, belediye başkan adayları ile dernek yöneticileri ve üyeleri katıldı.

Son 5 senede Bursa'da yaptıkları hizmetlerin fragman olduğunu, asıl filmin 1 Nisan'dan itibaren yayınlanacağını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, muhalefetin Bursa'da sergilediği tutumu da eleştirdi. Döneme damga vuran projelerin tamamına büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'hayır' çektiklerini dile getiren Başkan Aktaş, "Hanlar Bölgesi'nin neyinde rant var? Uyum ve ahenk çok önemli. 'Üçlü olsun, güçlü olsun' diyoruz. Biz bunun faydalarını gördük. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ilçeye üç dört tane kapalı pazar alanı yaptı. Biz de Arabayatağı'nda market ayarında kapalı pazar alanı açtık. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın yeri verdi. Bizler de ilçeye harika bir pazar yeri kazandırdık. Kültür Mahallesi, Konak Mahallesi gibi farklı mahallelerde 'Gelin şuraya gençlik merkezi yapalım' dedik. İlçe belediyesinin merkezde arsaları var. Ortak protokol yapalım istedik. Ama maalesef bu zemini bulamadık. Hep rica ettim. Çalı'ya gittiğimde pazar yerini kapatmamı istediler. Hemen telefon açıp irtibat kurduk. Olumsuz cevap aldık. Vatandaşlar meydana banklar yapılmasını talep etti. İlçeyle irtibat kurduğumuz da 'Programımızda yok' dediler. Biz gidip uygulamasını yaptık. Ertesi gün Büyükşehir Belediyesi logolarını sökmüşler" dedi.

20 senelik belediye başkanlığı tecrübesi bulunduğunu, önümüzdeki 5 senede de başarılı olacağına inandığını anlatan Başkan Aktaş, "Cesaretim var, özgüvenim var, tecrübem var, bilgi birikimim var. İyi bir ekibimiz var. İlçe belediye başkanlarımız çok donanımlı. İnanın bu dönem çok daha farklı olacak. Bursa adına ciddi kazanımların olduğu, pastasının büyüdüğü bir dönemi yaşatmak bizim boynumuzun borcu. O yüzden bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart seçimlerinde de güçlü bir destek bekliyorum" diye konuştu. - BURSA