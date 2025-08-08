Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'den Yangın Kahramanlarına Teşekkür - Son Dakika
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'den Yangın Kahramanlarına Teşekkür

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey\'den Yangın Kahramanlarına Teşekkür
08.08.2025 00:27  Güncelleme: 00:29
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, orman yangınlarının söndürülmesinde görev alan kamu kurumları ve vatandaşlara teşekkür belgesi takdim etti. Yangınlara karşı gösterilen fedakarlıkların önemine vurgu yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'daki orman yangınlarının söndürülmesi için fedakarca mücadele eden kurum, kuruluş, dernek temsilcileri ve vatandaşlara teşekkür belgesi verdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, geçtiğimiz haftalarda yaşanan orman yangınlarının söndürülmesi için gece gündüz demeden mücadele eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve AFAD başta olmak üzere kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının, firmaların, derneklerin temsilcilerine, moto kuryerelere ve vatandaşlara teşekkür belgesi verdi.

"Herkese tek tek teşekkür ediyorum"

Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'ndeki buluşma, Gürsu'daki yangının söndürülmesi sonucu hayatını kaybeden Kazım Bayrak, Mehmet Şimşek ve Ahmet Demirel'in anısına yapılan saygı duruşuyla başladı. Bursa'nın uzun yıllardır böyle bir yangın felaketi yaşamadığını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, günlerce süren yangınların söndürülmesi için uzak veya yakın demeden birçok farklı şehirden ve kentin farklı bölgelerinden gelen insanların sorumluluk aldığını belirtti. Büyük fedakarlık gösteren insanları unutmanın mümkün olmadığını ifade eden Başkan Bozbey, "Bursa'da yaklaşık 10 bin futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alanı kaybettik. Herhangi bir yangında sadece ağaçlar yanmıyor. Bir yaşam alanı da yanıyor. Doğanın dengesini koruyan milyonlarca canlı yanıyor. Onların bir tanesini dahi kurtarabilmek çok önemlidir. Cefakarca, fedakarca ve gözlerini kırpmadan yangınların söndürülmesine katkı sağlayan herkese tek tek teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Çok önemli bir iş başardınız" dedi.

"Gönüllü itfaiyeciliği geliştirmemiz gerekiyor"

Yangınlarda gösterilen mücadelenin tüm dünyaya ve Türkiye'ye örnek olduğunu anlatan Başkan Bozbey, yapılan işin çok kıymetli olduğunu belirterek yangınların olağanüstü gayretlerin ve fedakarlığın sonucunda söndürüldüğünü dile getirdi. Gürsu'daki yangında 3 vatandaşı kaybetmenin üzüntüsünü de yaşadıklarını söyleyen Başkan Bozbey, "Onları unutmayacağız. Bizim gönüllü itfaiyeciliği geliştirmemiz gerekiyor. Bu sayede yangınlar daha kısa sürede kontrol altına alınabilir. Bu yönde çalışmalara başladık. Bursa'da yaklaşık 14-15 dakikada bir yangın ihbarı alıyoruz. Dört hafta önce bu süre 7 dakikaya kadar düşmüştü. Yangınların yüzde 80'inin de insan kaynaklı çıktığını biliyoruz. Ekip ve ekipmanlarımızı daha da güçlendireceğiz. Ancak gerekli tedbirleri alırsak yangınların birçoğunu da önlemiş oluruz" diye konuştu.

Daha sonra Başkan Mustafa Bozbey tarafından kurumlara teşekkür belgesi verildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Mustafa Bozbey, bursa, Kamu, Son Dakika

