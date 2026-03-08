Başkan Bozbey'den kadın emekçilerine anlamlı ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Bozbey'den kadın emekçilerine anlamlı ziyaret

Başkan Bozbey\'den kadın emekçilerine anlamlı ziyaret
08.03.2026 17:27  Güncelleme: 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Borçelik Fabrikası'nda çalışan kadın emekçilere çiçek takdim etti ve kadın istihdamının artırılması için devam eden çalışmaları vurguladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Borçelik Fabrikası'nda çalışan kadın emekçileri ziyaret ederek günlerini kutladı.

Kadın istihdamının artırılması ve kadınların toplumsal yaşamda daha güçlü bir şekilde yer alması için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

Bu kapsamda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Borçelik Fabrikası'nı ziyaret ederek kadın çalışanlarla bir araya geldi. Kadınlar Günü'nü kutlayarak çiçek takdim eden Başkan Mustafa Bozbey'e, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Altınsoy ve Genel Sekreter Yardımcısı Nazlı Yazgan da eşlik etti.

Kadın istihdamı konusunda birçok fabrikanın Borçelik fabrikasını örnek alması gerektiğini ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, böyle bir fabrikanın Bursa'da olmasının çok anlamlı ve değerli olduğunu belirtti. Borçelik Fabrikası'nda 150 civarında kadın çalışanın bulunduğunu dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, "Çalışan tüm kadınlar gerekli eğitimlerden geçmiş. Bizler de göreve geldikten sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki kadın çalışan oranını 7 puan artırdık. Birçok alanda kadın işgücünü artırdık. Artırmaya devam edeceğiz. Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Ziyaret sonunda Başkan Mustafa Bozbey ile Borçelik Mali İşler ve Dış Ticaret Operasyonlarından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Hafize Çetinel arasında karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Mustafa Bozbey, Yerel Haberler, Borçelik, 8 Mart, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Bozbey'den kadın emekçilerine anlamlı ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu
Çinli profesörden bomba yorum: Trump’ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak
Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur’an-ı Kerim okudu Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur'an-ı Kerim okudu
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır
Bakan Tekin ve Bakan Çiftçi, cinayete kurban giden Fatma Nur öğretmenin ailesine taziyede bulundu Bakan Tekin ve Bakan Çiftçi, cinayete kurban giden Fatma Nur öğretmenin ailesine taziyede bulundu

16:43
İran’da vurulan petrol deposundan dumanlar yükseliyor Vatandaşlara kritik bir uyarı var
İran'da vurulan petrol deposundan dumanlar yükseliyor! Vatandaşlara kritik bir uyarı var
16:33
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti
16:06
Görüntü İran’dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
15:54
İran İsrail’in kalbini vurdu Kentte yıkım büyük, dev çukur oluştu
İran İsrail'in kalbini vurdu! Kentte yıkım büyük, dev çukur oluştu
15:16
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
15:14
İran savaşı ABD’ye pahalıya patladı Rakam her saniye katlanarak artıyor
İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 17:42:37. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Bozbey'den kadın emekçilerine anlamlı ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.