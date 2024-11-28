Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, Milli Sporcuları Ağırladı

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediyespor'un milli sporcuları Aysel Özgan ve Ahmet Yağan ile Bursalı milli sporcular Elif Mutlu, Ali Efe Aydın ve Beren Aydın'ı makamında ağırladı.

Başarılarıyla Bursa'nın gururu olan sporcular, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaret etti. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Gökay Azak, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Aydın ile Büyükşehir Belediyespor yöneticileri ve antrenörleri de yer aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti diye getiren Başkan Bozbey, "Bursa'nın yetiştirdiği sporcularımızla ülkemizi ve Bursa'mızı ulusal ve uluslararası alanda en iyi şekilde temsil ettikleri için gurur duyuyoruz. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndan atıcılık 2'ncisi Aysel Özgan, U20 Dünya Güreş 3'üncüsü Ahmet Yağan, Taekwondo Avrupa Şampiyonu Elif Mutlu ve Dans Çiftler Dünya Şampiyonu Ali Efe Aydın ve Beren Aydın hepimizin göğsünü kabarttı. Başarılarını artırarak sürdüreceklerdir. Çocukların ve gençlerin spora başlamalarına ve başarı elde etmede örnek olacaklarına da inanıyorum. Tüm sporcularımızı kutluyorum" dedi. - BURSA