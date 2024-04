Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş\'ı ziyaret etti

Yerel

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, mazbatasını teslim alarak göreve gelmesinin ardından ilk resmi ziyaretini Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'a gerçekleştirdi.

5 Nisan'da gerçekleşen törenle mazbatasını alarak göreve başlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ilk olarak Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti. Bursa Valilik binasında gerçekleşen görüşmede Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i kabul etti. Başkan Bozbey, şehrin her bir köşesinin hizmetlerden eşit bir şekilde yararlanmasını öncelediklerini ve bunun için gereken her türlü çalışmayı da özveriyle gerçekleştireceklerini belirtti. Başkan Bozbey, kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ile birlikte ortak aklı dikkate alarak kenti yöneteceklerini ifade etti. Bursa için gerçekleşecek hizmetler için her zaman destek olacaklarını ifade eden Vali Demirtaş, Bursa'ya hizmet edecek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e yeni görevinde başarılar dileyerek, görevinin hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Ziyaret fotoğraf çekimiyle sona erdi. - BURSA