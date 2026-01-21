Başkan Bozbey\'den Bursa\'da da hissedilen depremin ardından mesaj

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve Bursa'da da hissedilen 4.5 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem, Bursa'da da hissedildi. Kısa süreli paniğe yol açan sarsıntının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bozbey, "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve Bursa'da da hissedilen 4.5 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yetkililer, şu ana kadar olumsuz bir ihbarın bulunmadığını bildirdi. - BURSA