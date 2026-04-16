Başkanvekili Biba: "Başkanlık koltuğuna oturmaya niyetim yok, çalışmaya geldim, bulunduğum sürece de çalışacağım"

16.04.2026 20:18  Güncelleme: 20:32
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şahin Biba, ilk meclis toplantısında makam koltuğuna oturmadığını belirterek, Bursalıların hak ettiği şekilde hizmet vereceklerini ifade etti. 23 Nisan'da toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu ve su fiyatlarıyla ilgili düzenleme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şahin Biba, başkanlık ettiği ilk meclis toplantısında, "Ben geldiğimden beri makam koltuğuna oturmadım. Oturmaya da niyetim yok, onu da söyleyeyim. Ben çalışmaya geldim ve bulunduğum sürece de çalışacağım. Bunu da bu şekilde bilin ve ne zaman isterseniz de bana ulaşabileceğinizi hepiniz zaten biliyorsunuz" dedi.

Bursa'da başkanlık vekili seçimlerinden sonra ilk meclis toplantısı gerçekleştr. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Nisan ayı olağan toplantısı zaman zaman tansiyonun yükseldiği anlara sahne oldu. Başkan vekili olarak seçilmesinin ardından ilk meclis toplantısına katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şahin Biba, oturumu yönetti. Toplantının açılışının ardından CHP'li meclis üyeleri Mustafa Bozbey'e destek verdi.

Meclisteki diğer grupların da söz aldığı anlarda kısa süreli tansiyon yükselirken, Başkanvekili Şahin Biba araya girerek ortamı sakinleştirdi. Grupların yaptığı konuşmanın ardından Başkanvekili Biba, yaptığı konuşmayla Bursalıların yüzünü güldürecek haberler verdi. Biba, "Bursalıların hak ettiği şekilde hizmet etmekle mükellefiz. Bundan sonraki süreçte de ben inanıyorum ki meclis üyelerimizin hepsi, hepsi, kıymetli başkanlarımızın da hepsi gerçek manada samimi bir şekilde ilçesine ve büyükşehire hizmet etti. Hiçbir şekilde 17 ilçede ayrım olmayacaktır, emin olun. Hiçbir şekilde hiçbir ilçeyle bizim herhangi bir zıtlaşmamız veyahut da iş birliği olmadığımız bir proje olmayacak. Bundan emin olun" dedi.

"Başkanlık koltuğuna oturmaya niyetim yok"

Meclis tarafından seçildikten sonra göreve başlayan Başkanvekili Biba, "Ben geldiğimden beri makam koltuğuna oturmadım. Oturmaya da niyetim yok, onu da söyleyeyim. Ben çalışmaya geldim ve bulunduğum sürece de çalışacağım. Bunu da bu şekilde bilin ve ne zaman isterseniz de bana ulaşabileceğinizi hepiniz zaten biliyorsunuz. Bunu da söylemeye gerek yok. Birlikte çalışacağımızı da sözle değil, lafta değil, yakında hepiniz, yani Bursalı hemşehrilerimiz de icraatlarımızda görecektir. Teşekkür ederim" dedi.

Ulaşım 23 Nisan'da ücretsiz

23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirten Başkanvekili Biba, "23 Nisan günü toplu ulaşımın ücretsiz olacağını da buradan ifade etmek istiyorum. Yine aynı gün hayvanat bahçemiz ücretsiz olacak. Uludağ teleferik ile çıkmak isteyen vatandaşlarımız için de indirimli olarak 200 TL ulaşım imkanı sağlanacak" diye konuştu.

"Su fiyatlarıyla ilgili çalışmayı yapıyoruz"

Başta su fiyatlarındaki düzenlemeler olmak üzere temel belediyecilik hizmetlerine ilişkin alınması gereken kararların süratle alınacağını belirten Başkanvekili Biba, "Atılması gereken adımların ivedilikle atılacağını buradan bir kez daha belirtmek istiyorum. Bilindiği üzere hemşehrilerimizin su fiyatlarıyla ilgili dile getirdiği serzenişleri dikkatle takip ediyoruz. Bu konudaki hassasiyetlerini çok iyi anladığımızı özellikle ifade etmek istiyorum. Su hayatın en temel ihtiyaçlarından biridir. Bu nedenle vatandaşlarımızın bu hizmete erişiminin daha dengeli ve sürdürülebilir şartlarda olması bizim için büyük önem taşımaktadır. Bu anlayışla su fiyatlarıyla ilgili bir düzenleme çalışması gerçekleştiriyoruz. Amacımız hemşehrilerimizin bütçesini gözeten, aynı zamanda hizmetin sürdürülebilirliğini de sağlayan dengeli bir çözüm ortaya koymaktır. Sonuçta arkadaşlar, BUSKİ'nin de yatırımlarına devam edebilmesi için bunu gözetmemiz gerekiyor. Hem vatandaşımızın hem BUSKİ'mizin de bu konudan, faydalanabileceği şekilde bir düzenleme yapacağız. Hazırladığımız bu düzenlemeyi de BUSKİ Genel Kurulunun Mayıs ayında BUSKİ Genel Kurulunda görüşeceğiz. Ondan sonraki ilk mecliste inşallah toplantımızda hep beraber meclis üyeleri olarak hayata geçireceğiz" dedi.

Bursa Büyükşehir Meclisi'nde yeni dönem kadroları seçildi

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Meclis başkan vekilleri, divan, encümen ve ihtisas komisyonu üyelikleri yapılan oylamalarla belirlendi. CHP Grubu, Meclis başkan vekillikleri ile diğer komisyonlara aday göstermedi. - BURSA

Kaynak: İHA

