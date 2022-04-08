Bursa Büyükşehir Belediyesi 19'ncu anaokulunu açtı - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi 19'ncu anaokulunu açtı

08.04.2022 16:02

Bursa Büyükşehir Belediyesi 19'ncu anaokulunu açtı Ana Kucağı şimdi de Hürriyet'te Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin okul öncesi eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla hayata geçirdiği Ana Kucağı Eğitim Merkezlerine Hürriyet Şubesi de eklendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi 19'ncu anaokulunu açtı

Ana Kucağı şimdi de Hürriyet'te

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin okul öncesi eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla hayata geçirdiği Ana Kucağı Eğitim Merkezlerine Hürriyet Şubesi de eklendi.

Eğitimin her kademesinde örnek yatırımları Bursa'ya kazandıran Büyükşehir Belediyesi'nin 2019-2020 eğitim döneminde 6 nokta ile faaliyete aldığı Ana Kucağı Eğitim Merkezlerine bir yenisi daha eklendi. Osmangazi, Yıldırım, Gemlik, Gürsu, Karacabey, Orhangazi, Yenişehir ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki Ana Kucaklarının 19'uncusu Hürriyet'te açıldı. Hürriyet Ana Kucağı Eğitim Merkezi'nin açılış törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de katıldı.

Yenileri gelecek

Hürriyet Ana Kucağı Eğitim Merkezi'nin açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkler kadar evlatlarını önemseyen başta bir topluluk olmadığını söyledi. Günümüzde anaokullarının hayatın bir gerçeği olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Hiçbir anaokulu, annesinin gerçek kucağından veya şefkatinden daha değerli olamaz. Arzu ederiz ki her evladımız annesinin sevgisi, ilgisiyle büyüsün. Ama artık şehirlerimiz büyüyor, hayat daha karmaşık hale geliyor. Dolayısıyla çocukların okul öncesi eğitimden geçmesi gerek. Bu nedenle bir taraftan farklı altyapı çalışmalarını yaparken, bir taraftan da böyle sosyal projelerle vatandaşımıza hizmet götürmeye çalışıyoruz. Bugün 19'uncu ana kucağımızı açıyoruz. Daha yenileri gelecek. İleride çocuklarımızın kişisel gelişimine çok ciddi fayda sağlayacak bir alt yapıyı burada tesis etmiş olacağız. Bir çocuğun gelişiminin yüzde 90'ının 7 yaşına kadar tamamlandığını, işin uzmanları söylüyor. Bizim en büyük zenginliğimiz genç nüfusumuz. Burası en büyük ana kucaklarımızdan biri. Şu an 200 kapasitemiz var ama pandemiden sonra sayı 300'e çıkabilir" dedi.

İnsana dokunan yatırımlar

Törende söz alan AK Parti Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de AK Partili belediyelerin insana dokunan yatırımlara öncelik verdiğini vurguladı. Büyükşehir Belediyesi Ana Kucağı projesiyle de çocuklara yönelik önemli bir yatırım yapıldığını kaydeden Gözgeç, "Çünkü çocuklar bizim geleceğimiz. Bu çocuklarla biz daha güçlü, daha büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Burada eğitim alacak çocuklarımız sosyalleşecek, şehrini tanıyacak. Bizim en önemli gücümüz üretiyor olmamız. Hürriyet Ana Kucağının hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Soğukkuyu Mahalle Muhtarı Nevin Günday da mahallelinin de önemli bir talebi olan Ana Kucağını kazandırdıkları için Başkan Aktaş'a teşekkür etti.

Açılış kurdelesini çocuklarla birlikte kesen Başkan Aktaş, daha sonra sınıfları gezip, tekne orucu tutan çocukların iftar sofrasına konuk oldu ve çocuklarla birlikte dua etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi 19'ncu anaokulunu açtı
Bursa Büyükşehir Belediyesi 19'ncu anaokulunu açtı
Bursa Büyükşehir Belediyesi 19'ncu anaokulunu açtı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir Belediyesi 19'ncu anaokulunu açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesi 19'ncu anaokulunu açtı - Son Dakika
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