Bursa Büyükşehir Belediyesi Asılsız İddialara Yanıt Verdi

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında çıkan asılsız iddialar üzerine bilgilendirme yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik asılsız iddia ve ithamlar içeren içeriklere ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Ana Kucağı, BUSMEK ve YKS kurslarının kapatılacağına dair paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca bu hizmetlerde çalışan personelin bağlı olduğu kurum, Bursa Büyükşehir Belediyesi değil özel bir firmadır. Dolayısıyla belediyemizce işlerine son verilmesi söz konusu değildir. Yeni dönemde de bu kurumlarda çalışan personele öncelik verilecektir. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak nitelikli eğitim en öncelikli olarak ele aldığımız konulardan biri olup, okul öncesi, sanat meslek eğitimi ve YKS kurslarında verilen eğitimlerimizi geliştirerek, çoğaltarak sürdüreceğiz.

Doğruyu yansıtmayan bu tür paylaşımlar için gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağını kamuoyunun bilgisine sunuyor, bilgi eksikliğiyle yapılan bu paylaşımlara itibar edilmemesini rica ediyoruz" - BURSA