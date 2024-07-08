Bursa Büyükşehir Belediyesi, Balibey Han'daki Yürüyen Merdivenleri Onarıyor - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Balibey Han'daki Yürüyen Merdivenleri Onarıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Balibey Han\'daki Yürüyen Merdivenleri Onarıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Balibey Han yanındaki arızalı yürüyen merdivenlerin tamir çalışmalarını sürdürüyor. Yürüyen merdivenlerin aşağı yönü yarın hizmete açılacak, yukarı yönü ise hafta sonuna yetiştirilecek.

08.07.2024 18:01  Güncelleme: 18:03
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, bir süredir arıza veren Balibey Han yanındaki yürüyen merdivenlerin tekrar güvenli bir şekilde faaliyete geçmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Yürüyen merdivenlerin aşağı yön tarafının yarın hizmete açılması planlanırken, yukarı yönünün de hafta sonuna yetiştirilmesi hedefleniyor.

Balibey Han'ın yan tarafında hizmet veren yürüyen merdivenlerden son zamanlarda yüksek ses gelmesi üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı. Vatandaşların güvenliğini riske atmamak adına yürüyen merdivenler geçici olarak hizmet dışı bırakıldı. Vakit kaybetmeden tamir işlemlerine başlayan Büyükşehir ekipleri, ilk olarak ana tahrik şaftının rulmanlarını ve yataklarını komple yeniledi. Çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen yürüyen merdivenlerin aşağı yönünün yarından itibaren hizmete alınması planlanıyor.

Yukarı yön için de eş zamanlı zincir değişimi çalışması başlatıldı. Gerekli mekanik, tamir bakımları yapılarak test işlemlerinin tamamlanmasının ardından yukarı yönün de hafta sonu halkın hizmetine sunulması planlanıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir Belediyesi, Balibey Han'daki Yürüyen Merdivenleri Onarıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesi, Balibey Han'daki Yürüyen Merdivenleri Onarıyor - Son Dakika
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