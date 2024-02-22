Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSMEK, 100. Yılda 100 Atölye ve Sergi Düzenledi

Bursa'da kurulduğu günden bu yana 541 farklı branşta Bursalılara eğitim vererek adeta halk üniversitesine dönüşen Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK) tarafından '100. Yılda 100 atölye ve Busmek Sergisi' düzenlendi.
Binlerce Bursalının meslek sahibi olmasını sağlayan BUSMEK, Türkiye'nin 100'üncü yılında anlamlı bir çalışmaya imza attı. Atatürk Kongre Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda düzenlenen '100. Yılda 100 Workshop ve Busmek Sergisi', vatandaşların yoğun katılımıyla ziyarete açıldı. Türkiye'nin kültürel, sanatsal, bilişim, giyim, el sanatları, yabancı diller ve kişisel gelişim alanlarındaki zenginliğinin yansıtıldığı etkinlikler ve düzenlenen sergi ile Bursalılar çeşitli sanatsal ve kültürel deneyimler yaşama imkanı buldu.
Serginin açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin, 2006 yılından beri Bursalıların BUSMEK kurslarıyla kültürel faaliyetlerden tarihi el sanatlarına kadar birçok konuda buluşturulduğunu söyledi. Kursiyerlerin hem meslek öğrendiğini hem de sanatların canlandırılmasına ve gençlere öğretilmesine katkı sunduğunu belirten Şahin, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında 100 workshop düzenlenmesini çok anlamlı buluyorum. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında durmadan ilerlemeye devam edeceğiz. Bizimde hizmet noktasındaki çalışmalarımız katlanarak büyüyecek. Sergiye katılan herkesin büyük keyif aldığını gördüm. Programın düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.
Konuşmaların ardından Başkanvekili Halide Serpil Şahin, sergi ve workshop alanlarını gezerek katılımcılarla sohbet etti. - BURSA
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