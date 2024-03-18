Bursa Büyükşehir Belediyesi Evlenecek Çiftlere Destek Sağlıyor - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Evlenecek Çiftlere Destek Sağlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Evlenecek Çiftlere Destek Sağlıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni dönemde de farklı kesimleri destekleyeceklerini belirterek, evlenecek çiftlere düğün salonu veya mobilya/beyaz eşya desteği sağladıklarını açıkladı. Ayrıca aile eğlence merkezleri ve aile yaşam destek merkezleri gibi projelerle de ailelere destek olacaklarını ifade etti.

18.03.2024 11:38  Güncelleme: 11:45
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, insanı merkeze alan anlayışla yeni dönemde de farklı kesimleri destekleyeceklerini belirterek, "Yeni evlenecek çiftlerimize düğün salonunu temin ediyoruz. Şayet düğün salonu ihtiyaçları yoksa aynı değerde mobilya veya beyaz eşya konusunda kendilerine destek sağlıyoruz" dedi.

Evlenecek gençlere destek

Sosyal ve sağlık hizmetleriyle, engellisiyle, ailesiyle yaşatan bir Bursa hedefiyle yeni dönem projelerini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı Alinur Aktaş, belediyecilik hizmetlerinin belki de en anlamlı ayağı olan sosyal belediyecilikte geçtiğimiz dönem birbirinden özel projelere imza attıklarını ifade etti. Sosyal ve sağlık hizmetleriyle, insanı merkeze alan anlayışla, toplumun tüm kesimlerine dokunduklarını söyleyen Başkan Aktaş, "Bu dönemde de özellikle farklı kesimler için hazırladığımız destek paketlerimizle bu alandaki çalışmalarımızı üst seviyeye taşıyoruz. İlk olarak yeni evlenecek çiftlerimize düğün salonunu temin ediyoruz. Şayet düğün salonu ihtiyaçları yoksa aynı değerde mobilya veya beyaz eşya konusunda kendilerine destek sağlıyoruz" dedi.

Aile eğlence merkezleri

Çocukların gelişimde en önemli ihtiyaçlardan birisinin de aileleri ve yaşıtlarıyla eğlenerek vakit geçirmeleri olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Bunun için de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyor ve aile eğlence merkezlerini hizmete alıyoruz. Çeşitli yaş gruplarına göre hazırlanan oyun alanlarında çocuklarımız eğlenirken, annelere de vakit geçirip sohbet edebileceği nitelikli mekanlar sunacağız. Ayrıca oluşturacağımız sosyal alanlar da doğum günü ve diğer organizasyonların düzenlenmesine imkan sağlayacak" diye konuştu.

Aile yaşam destek merkezleri

Bursa'nın 17 ilçesine aile yaşam destek merkezleri kazandıracaklarını anlatan Başkan Aktaş, "Bünyesinde yer alan kurs merkezlerinden, fitnes salonlarına, psikolog, pedagog, diyetisyen desteklerine, atölyelerden çocuk etkinlik alanlarına kadar geniş bir yelpazede ailelerimizin birçok ihtiyacına cevap veren, aile yapısını güçlendirmeye katkı sunan aile yaşam destek merkezlerini şehrin dört bir tarafına kazandıracağız" dedi.

Öte yandan yeni doğum yapan annelere de 1.500 TL destek sağlayacaklarını açıklayan Başkan Aktaş, ihtiyaç sahibi kadınlara da her ay 1.000 TL destek vereceklerini söyledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir Belediyesi Evlenecek Çiftlere Destek Sağlıyor - Son Dakika

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