Bursa Büyükşehir'den 10 bin kişiye aşure ikramı - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir'den 10 bin kişiye aşure ikramı

12.08.2022 17:06
Bursa Büyükşehir'den 10 bin kişiye aşure ikramı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı münasebetiyle şehrin 6 farklı noktasındaki camilerde 10 bin kişiye aşure ikram etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı münasebetiyle şehrin 6 farklı noktasındaki camilerde 10 bin kişiye aşure ikram etti.

Hicri takvime göre yılın birinci ayı kabul edilen Muharrem ayı dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli programlar düzenleniyor. Bu programların başında da aşure dağıtımı gelirken, Büyükşehir Belediyesi her sene olduğu gibi bu sene de Bursa'nın 6 farklı noktasındaki camilerde 10 bin kişilik aşure dağıtımı yaptı. Cuma namazı dolayısıyla büyük yoğunluğun yaşandığı camilerde aşure ikramları da vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Ulu Camii'ndeki aşure dağıtımına Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Demir, Yıldırım Samanlı Yunusemre Camii'nde Başkanvekili Süleyman Çelik, Nilüfer Fatih Sultan Mehmet Camii'nde Başkanvekili Fethi Yıldız, Osmangazi Demirtaş Merkez Camii'nde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, Yıldırım Bayezid Camii'nde Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka, Osmangazi İkinci Murad Camii'nde Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yunus Kaldırım katılarak vatandaşlara ikramda bulundu.

Bolluğun ve bereketin ayı olan Muharrem ayına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Demir, bu çerçevede Bursalılara aşure ikramında bulunduklarını belirtti. Ulucamii'de 5 bin vatandaşa aşure dağıtıldığını ifade eden Demir, yiyenlere afiyet ve şifa olmasını temenni etti.

Başkanvekili Süleyman Çelik, Hazreti Nuh aleyhisselamdan günümüze kadar gelen bir geleneğin yaşatıldığını dile getirdi. Bereketin ve paylaşmanın hissedildiği Muharrem ayında Bursa'nın belirli noktalarında binlerce vatandaşa aşure ikram ettiklerini söyleyen Çelik, Müslüman aleminin birlik ve beraberliğinin daim olmasını temenni etti.

Başkanvekili Fethi Yıldız, Muharrem ayının 10. günü dolayısıyla birçok camiide vatandaşlara aşure dağıttıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. - BURSA

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Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir'den 10 bin kişiye aşure ikramı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir'den 10 bin kişiye aşure ikramı - Son Dakika
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