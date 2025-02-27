Bursa Büyükşehir Belediyesi\'nde 85 Yeni Memur Yemin Etti

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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde 85 personel, asli memuriyet görevine yemin ederek başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde 83'ü itafiye eri, 1'i uzman yardımcısı ve 1'i sosyal çalışmacı olmak üzere toplam 85 aday memur personelin asli memuriyete geçişi nedeniyle yemin töreni düzenlendi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen yemin törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de katıldı.

Asli memuriyet hakkı kazanan personele çalışma hayatlarında başarılar dileyen Başkan Mustafa Bozbey, Bursa için daha iyisini yapmanın ortak hedefleri olduğunu belirtti. Yemin eden memurların, Bursa'nın daha adil, yaşanabilir ve güçlü bir kent olmasına katkı sunmak için önemli bir adım attıklarını vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, "Ülkemize, halkımıza ve kentimize hizmet etmek üzere çıktığınız bu yolda, büyük bir sorumluluk alarak yemin ettiniz. Bu tören, sizlerin kamusal görev farkındalığıyla, halk için çalışacağınızın güçlü bir ifadesidir. Eşitlik, tarafsızlık ve adalet ilkelerine bağlı kalacağınıza, milletimize hizmet edeceğinize ve ülkemizin değerlerini koruyacağınıza dair verdiğiniz bu yemin, sizin mesleki yaşamınız boyunca en büyük rehberiniz olacak" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet anlayışının insan odaklı, şeffaf ve katılımcı olduğunu dile getiren Bozbey, "Sizler sahada ve kurumumuzda özveriyle çalışırken, bizler de yönetim kadrosu olarak sizlerin daha verimli ve daha mutlu görev yapabilmesi adına her zaman size destek olacağız. Mutlu çalışanlar demek, daha güçlü bir Bursa demektir. Bundan sonraki süreçte, hepimizin ortak hedefi, 'Bursa için daha iyisini yapmak' olmalıdır. Bursa için, halkımız için, adaletli, tarafsız ve özverili bir hizmet sunacağınıza olan inancım tam" diye konuştu.

Tören, asli memuriyete atanan 85 personelin hep birlikte memuriyet yeminini okumasıyla sona erdi. - BURSA