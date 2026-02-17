Çocukların hayallerine büyükşehir desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çocukların hayallerine büyükşehir desteği

Çocukların hayallerine büyükşehir desteği
17.02.2026 18:02  Güncelleme: 18:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Geçit Yunus Emre İlkokulu Kütüphanesi'ni yenileyerek yaklaşık 400 kitap bağışında bulundu. Başkan Mustafa Bozbey, çocukların gelişimine yönelik projeleri desteklediklerini belirtti.

Eğitime ve ülkenin yarınları olan çocuklara büyük önem veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Geçit Yunus Emre İlkokulu Kütüphanesi'nin yenilenmesine katkı sunarken, yaklaşık 400 kitap bağışladı.

Bursa'nın daha yaşanabilir bir kent olması için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, eğitime verdiği desteklere de devam ediyor. Çocuklara ve gençlere yönelik birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, son olarak Geçit Yunus Emre İlkokulu Kütüphanesi'nin yenilenmesine destek oldu. Okul kütüphanesine çalışma masası, dolap ve kitap rafı katkısında bulunulurken, yaklaşık 400 kitap bağışı da yapıldı. Okula tırmanma duvarı da kazandıran Büyükşehir Belediyesi, çocukların gelişimine destek oldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, okulu ziyaret ederek kütüphanede yapılan çalışmaları inceledi. Daha sonra sınıfları gezen Başkan Mustafa Bozbey, çocuklara Büyükşehir Belediyesi'nin afet bilincini arttırmaya yönelik hazırladığı boyama kitaplarını hediye etti. Çevre bilinci konusunda öğrencilerle sohbet eden Başkan Mustafa Bozbey, suyu tasarruflu kullanmaları konusunda öğütler verdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey'in bu projeye öncülük ettiğini ifade ederek kütüphanenin okula hayırlı olmasını diledi. Kütüphanenin öğrencilere fayda getirmesini temenni eden Başkan Mustafa Bozbey, "Çağımızda çocuklarımızın büyük bir kısmı telefon ve tablete bağımlı hale geliyor. Kendilerini kurtarmaları için kütüphanelere ihtiyaç var. Kitap okuyabilecekleri, kitabın kokusunu alabilecekleri alanlara ihtiyaçları var. Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda duyarlılığımızı ortaya koyuyoruz. Çocuklarımıza armağan olsun" dedi.

Okul Müdürü Erkan Sevindik, kütüphanenin oluşturulmasında Büyükşehir Belediyesi'nin büyük desteği olduğunu belirterek Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çocukların hayallerine büyükşehir desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
80 bin TL’ye aldı, koyacak arazi bulamayınca 2,5 milyon TL’den satışa çıkardı 80 bin TL'ye aldı, koyacak arazi bulamayınca 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı
Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı
Öfkeli turist havalimanını savaş alanına çevirdi Öfkeli turist havalimanını savaş alanına çevirdi
Ülkenin uykuları kaçtı Bu obruğun ucu bucağı yok Ülkenin uykuları kaçtı! Bu obruğun ucu bucağı yok
Suçlama çok vahim ’’İlk 11’i belirlemek için yapay zekayı kullanıyor’’ iddiası Suçlama çok vahim! ''İlk 11'i belirlemek için yapay zekayı kullanıyor'' iddiası
Savcı, kadın hakimi 1 liralık havalelerle tehdit etmiş Mesajları tüyler ürpertti Savcı, kadın hakimi 1 liralık havalelerle tehdit etmiş! Mesajları tüyler ürpertti!

17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
16:57
ABD görüşmesi sonrası İran’dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
ABD görüşmesi sonrası İran'dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
16:57
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
16:39
Kadın polislere yapmadığını bırakmayan halk otobüsü şoförü gözaltında
Kadın polislere yapmadığını bırakmayan halk otobüsü şoförü gözaltında
16:34
Türkiye’nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
15:34
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 18:04:27. #7.11#
SON DAKİKA: Çocukların hayallerine büyükşehir desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.