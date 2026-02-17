Çocukların hayallerine büyükşehir desteği

Eğitime ve ülkenin yarınları olan çocuklara büyük önem veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Geçit Yunus Emre İlkokulu Kütüphanesi'nin yenilenmesine katkı sunarken, yaklaşık 400 kitap bağışladı.

Bursa'nın daha yaşanabilir bir kent olması için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, eğitime verdiği desteklere de devam ediyor. Çocuklara ve gençlere yönelik birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, son olarak Geçit Yunus Emre İlkokulu Kütüphanesi'nin yenilenmesine destek oldu. Okul kütüphanesine çalışma masası, dolap ve kitap rafı katkısında bulunulurken, yaklaşık 400 kitap bağışı da yapıldı. Okula tırmanma duvarı da kazandıran Büyükşehir Belediyesi, çocukların gelişimine destek oldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, okulu ziyaret ederek kütüphanede yapılan çalışmaları inceledi. Daha sonra sınıfları gezen Başkan Mustafa Bozbey, çocuklara Büyükşehir Belediyesi'nin afet bilincini arttırmaya yönelik hazırladığı boyama kitaplarını hediye etti. Çevre bilinci konusunda öğrencilerle sohbet eden Başkan Mustafa Bozbey, suyu tasarruflu kullanmaları konusunda öğütler verdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey'in bu projeye öncülük ettiğini ifade ederek kütüphanenin okula hayırlı olmasını diledi. Kütüphanenin öğrencilere fayda getirmesini temenni eden Başkan Mustafa Bozbey, "Çağımızda çocuklarımızın büyük bir kısmı telefon ve tablete bağımlı hale geliyor. Kendilerini kurtarmaları için kütüphanelere ihtiyaç var. Kitap okuyabilecekleri, kitabın kokusunu alabilecekleri alanlara ihtiyaçları var. Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda duyarlılığımızı ortaya koyuyoruz. Çocuklarımıza armağan olsun" dedi.

Okul Müdürü Erkan Sevindik, kütüphanenin oluşturulmasında Büyükşehir Belediyesi'nin büyük desteği olduğunu belirterek Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti. - BURSA