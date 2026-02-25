Balkanlar'daki camilerde Ramazan temizliği - Son Dakika
Balkanlar'daki camilerde Ramazan temizliği

25.02.2026 17:37  Güncelleme: 17:39
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde hem Bursa'daki hem de Balkanlardaki cami ve mescitlerde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. 6 ekip ve 18 personelle yapılan çalışmalar, ibadet yerlerinin hijyenik ve huzurlu bir ortamda olmasını sağladı.

Ramazan ayı öncesinde Bursa genelindeki cami ve mescitlerde temizlik çalışması yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, aynı hassasiyeti gönül coğrafyamız olan Balkanlardaki cami ve mescitlerde de göstererek kapsamlı temizlik yaptı.

Ramazan ayı öncesinde 6 ekip ve 18 personelle Bursa'daki toplam 1100 cami ve mescitte temizlik yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Balkanlardaki ibadethanelerde de Ramazan ayında aynı hassasiyeti gösteriyor. Soydaşlarımızın ibadetlerini daha temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yapabilmesini amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, 90'a yakın cami ve mescitte temizlik çalışması yaptı.

Camilerin iç mekanlarını büyük bir özenle temizleyen ekipler, halıları da hijyen kurallarına uygun şekilde dezenfekte etti. Cami içerisindeki ortak kullanım alanlarını da titizlikle temizleyen ekipler, hoş kokularla ortamın ferahlatılmasını ve ibadete hazır hale getirilmesini sağladı.

Ramazan ayının heyecanını Bursa'da olduğu gibi Batı Trakya ve Balkanlarda da hissettiklerini söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Soydaşlarımızın ibadetlerini daha rahat yapabilmesi için gönül coğrafyamızda da aynı hassasiyeti gösteriyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Balkanlar, Bursa, Yerel, Cami, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
