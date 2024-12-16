Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Turizm ve Kültür Projeleri İstişare Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Turizm ve Kültür Projeleri İstişare Toplantısı

Bursa Büyükşehir Belediyesi\'nden Turizm ve Kültür Projeleri İstişare Toplantısı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleriyle birlikte turizm, kültür, sanat, spor ve gençlik hizmetleri alanında yapılabilecek projeleri görüşmek üzere istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda önemli iş birlikleri ve projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

16.12.2024 16:56  Güncelleme: 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleriyle birlikte turizm, kültür, kent tarihi, sanat, spor ve gençlik hizmetleri alanında yapılabilecek projelerin görüşülmesi amacıyla istişare toplantısı düzenledi.

Bursa'da sosyal belediyeciliğin her alanda hissedilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçe belediyesinin katılımıyla iş birliği ve istişare toplantısı düzenledi. Dış İlişkiler Dairesi, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi ile Spor ve Gençlik Hizmetleri Dairesi başkanlıklarının ev sahipliğinde Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya, ilçe belediyelerinin turizm, kültür, kent tarihi, sanat, spor ve gençlik hizmetleri alanındaki yetkilileri de katıldı.

Buluşmada konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Başkan Mustafa Bozbey'in vizyonu doğrultusunda tüm çalışmalarda istişare kültürüne önem verdiklerini söyledi. 17 ilçe ile birlikte önemli projelere imza atacaklarına inandığını belirten Yıldız, şeffaf ve yalın yönetim anlayışı ile Bursa'nın her köşesine hizmet götürmek için çalıştıklarını ifade etti. Yerel yönetimlerle iş birliği toplantılarını sürdüreceklerini anlatan Yıldız, tüm Bursalıları gülümseten projeleri hep birlikte hayata geçireceklerini dile getirdi.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, şube müdürleri ve ilçe belediyelerinin yetkilileri tarafından planlanan proje ve hizmetler hakkında sunum yapıldı. Toplantı, görüş ve dileklerin aktarılmasıyla sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Gençlik, Kültür, Turizm, Sanat, bursa, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Turizm ve Kültür Projeleri İstişare Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:49 Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11’leri belli oldu Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
19:14 Erdoğan’dan CHP’li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
18:37 Almanya’da meclis, erken seçim için kararını verdi Almanya'da meclis, erken seçim için kararını verdi
17:59 Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
09:43 Taraftarların tepki gösterdiği Samet’e Mourinho sahip çıktı Taraftarların tepki gösterdiği Samet'e Mourinho sahip çıktı
09:38 Trump’ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi Trump'ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
09:16 Dolar haftaya yeni rekorla başladı Dolar haftaya yeni rekorla başladı
09:10 Mert Hakan Yandaş’ın küfrettiği anlar ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
08:49 Mine Tugay’dan iddialı paylaşım Mine Tugay'dan iddialı paylaşım
07:57 Colani, Suriye’de yeni para birimine geçileceğini duyurdu Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 20:03:09. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Turizm ve Kültür Projeleri İstişare Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.