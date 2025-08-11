Bursa Büyükşehir Belediyesi Sındırgı'daki Deprem İçin Harekete Geçti - Son Dakika
Bursa Büyükşehir Belediyesi Sındırgı'daki Deprem İçin Harekete Geçti

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sındırgı\'daki Deprem İçin Harekete Geçti
11.08.2025 12:16  Güncelleme: 12:18
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından, hızlı bir müdahale ile bölgeye ekip gönderdi. İtfaiye ve BUSKİ arama kurtarma ekipleri, vatandaşların yardımına koşarken, Başkan Mustafa Bozbey de Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı arayarak destek mesajı iletti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından harekete geçerek ekiplerini bölgeye gönderdi. Depremin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı arayan Başkan Mustafa Bozbey, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dün akşam saatlerinde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi yaraların hızlı bir şekilde sarılması için harekete geçerek ekiplerini bölgeye sevk etti. AFAD koordinasyonunda bölgeye giden ekipler, yıkılan binanın enkazından vatandaşları kurtarmak için mücadele etti. Bursa Büyükşehir itfaiyesi ve BUSKİ arama kurtarma ekibinden oluşan toplam 22 personel ve 5 araçla bölgedeki çalışmalara destek olundu. BURFAŞ da deprem bölgesinde çorba, su ve çay dağıtımı yaparak halkın yemek ihtiyaçlarını karşıladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de depremin hemen ardından Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Deprem bölgesi hakkında bilgi alan Başkan Mustafa Bozbey, ekiplerin hızlıca bölgeye giderek çalışmalara destek olduğunu dile getirerek komşu şehir Balıkesir'in her zaman yanında olduklarını belirtti. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sındırgı'daki Deprem İçin Harekete Geçti

SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesi Sındırgı'daki Deprem İçin Harekete Geçti - Son Dakika
