Bursa Büyükşehir Belediyesi Yaz Öncesi Boyalıca Sahilini Temizledi - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Yaz Öncesi Boyalıca Sahilini Temizledi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Yaz Öncesi Boyalıca Sahilini Temizledi
25.06.2025 13:46  Güncelleme: 13:48
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Bursa'nın İznik ilçesindeki Boyalıca sahilinde, yaz sezonu öncesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan temizlik çalışmaları ile moloz, taş ve cam kırıkları temizlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonu öncesinde İznik Boyalıca sahilinde çam, taş ve moloz temizliği yaptı.

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesi'nde yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi, sahil temizliği çalışmalarına hız verdi. Vatandaşların gölde daha güvenli ve konforlu şekilde vakit geçirebilmesi amacıyla Boyalıca sahilinde taş, cam ve moloz temizliği başlatıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, özel taş toplama makinesiyle sahilde biriken cam kırıkları, molozlar ve iri taşları temizleyerek plajı yaz sezonuna hazırladı. Yaklaşık 500 metre uzunluğundaki sahil boyunca yürütülen çalışmayla birlikte plaj, hem daha güvenli hem de daha estetik bir görünüme kavuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir Belediyesi Yaz Öncesi Boyalıca Sahilini Temizledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesi Yaz Öncesi Boyalıca Sahilini Temizledi - Son Dakika
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