Bursa Büyükşehir'den altyapı atağı - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir'den altyapı atağı

13.05.2022 09:13
Bursa Büyükşehir'den altyapı atağı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin BUSKİ aracılığıyla 17 ilçede yaptığı altyapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin BUSKİ aracılığıyla 17 ilçede yaptığı altyapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Bursa'nın daha yaşanabilir şehir olması için gece gündüz demeden mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçenin tamamında çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. BUSKİ marifetiyle şehrin tamamında altyapının iyileştirilmesi için projelerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kanalizasyon ve içmesuyu çalışmaları çerçevesinde Karacabey ilçesindeki Çavuşköy ve Danişment, Mustafakemalpaşa ilçesindeki Dallıca, Ayaz, Keltaş ve Doğanalan mahallelerinin eskiyen alt yapı hatlarını yeniliyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Çavuşköy, Danişment, Dallıca, Ayaz ve Doğanalan mahallelerinde kanalizasyon hattı imalatlarının tamamlandığını söyledi. Keltaş Mahallesi'nde kanal, Danişmentte ise içme suyu çalışmalarında sona gelindiğini ifade eden Başkan Aktaş, "Sağlıklı şehirler ancak güçlü altyapı üzerine inşa edilebilir. Çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Karacabey ve Mustafakemalpaşa'da çok büyük yatırımları bir bir hayata geçiriyoruz. Bölgenin güçlü bir altyapıya kavuşması için yoğun çaba harcıyoruz. Altyapı hamleleriyle hem bölgenin altyapı sorunlarını gidermeyi hem de kayıp kaçak oranlarını ciddi ölçüde azaltmayı planlıyoruz" dedi. - BURSA

Bursa Büyükşehir'den altyapı atağı
Bursa Büyükşehir'den altyapı atağı
Bursa Büyükşehir'den altyapı atağı
Bursa Büyükşehir'den altyapı atağı
Bursa Büyükşehir'den altyapı atağı

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Karacabey, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir'den altyapı atağı - Son Dakika


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