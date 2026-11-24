Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2027 yılı mali bütçesi 60 milyar TL olarak Meclis'ten geçti. Başkan Vekili Şahin Biba, yatırım bütçesi nitelendirmesi yaparak, "2026 yılı bütçesinde yüzde 26 olan yatırım oranını, 2027 yılında 20,8 milyar liraya çıkararak yüzde 35'e getirdik" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı toplantısının üçüncü oturumu, Başkan Vekili Şahin Biba başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2027-2029 Stratejik Planı, 2027 yılı Performans Programı ve 2027 yılı Mali Bütçesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Vekili Biba, 2026 yılında yürürlüğe giren 'program bütçe' nedeniyle stratejik planın değiştirilmesinin mevzuat açıdan zorunluluk haline geldiğini vurguladı. Biba, "Eski bütçe mantığı hizmet alanı bazındayken, yeni bütçe ise faaliyet düzeyinde stratejik hedefleri belirlemektedir. Eski bütçe anlayışında hedeflerden daha alt düzeydeki birimler sorumluyken, yeni program bütçede hedeflerin sorumlusu daire başkanlıklarıdır. Projeler mali açıdan yeniden gözden geçirilmiş ve değişen şartlara göre yeni hedefler belirlenmiştir. Hedefler, ilk kez bütçe programları ile eşleştirilmiştir. Böylece, bütçe ve performans sorumluluğu aynı birim altında toplanmıştır. Ölçülmeyen, hedefe katkısı olmayan göstergeler bütçeden çıkarılmıştır. Stratejik planımızı, mevzuatın tanıdığı imkanla ve meclisimizin temmuz ayında aldığı kararla güncelleştirerek yeniledik" dedi.

Tüm kesimlerden bütçeye katkı

Bütçe hazırlamanın yönetimin sorumluluğu olduğunu, kararın verilmesi ise meclisin yetkisinde olduğunu dile getiren Biba, hizmetlerde süreklilik esas olduğunu belirterek, 2027 yılı bütçesini hazırlarken binlerce Bursalının görüşünü aldıklarını ve çalışanları dinlediklerini ifade etti. Özellikle meslek odalarının, sivil toplum kuruluşlarının, muhtarların, esnaf odalarının, üniversitelerin ve ilçe belediye başkanlarının önerilerini ve görüşlerini alarak bütçeyi hazırladıklarını anlatan Başkan Vekili Biba, Stratejik planının 11 hizmet alanında, 11 amaç, 27 hedef ve 96 performans göstergesinden oluştuğunu söyledi.

Sürdürülebilir bütçe yönetimi

"2027 yılında mali bütçemizi 60 milyar TL olarak öngördük" diyen Başkan Vekili Biba, "Gelirlerimizin yüzde 88'i genel bütçe vergi gelirlerinden aldığımız paylardan oluşmaktadır. Geçen yıl yüzde 8 olan öz gelirlerimizi, bu yıl yüzde 12'ye yükseltmiş durumdayız. 2029 yılında ise bu oranı yüzde 15'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bütçeyle ilgili stratejik hedeflerimizden biri öz gelir oranımızı yükselterek, merkezi yönetimden gelecek pay gelirine bağımlılığımızı düşürmektir. Hedefimiz daha güçlü bir mali yapı oluşturarak sürdürülebilir bir bütçe yönetimi sağlamaktır. Ayrıca bütçe tahminlerimizi yaparken taşınmaz satışı gibi, belirsizliği yüksek gelirlere dayanmayan bir bütçe oluşturduk" dedi.

Trafiği rahatlatacak projeler öncelikli

Stratejik planı hazırlarken, mekansal planlamayı ve ulaşımı öncelikleri olarak konumlandırdıklarını belirten Başkan Vekili Biba, "Toplu taşımayı iyileştirerek, raylı sistemler ağını geliştirerek, yol ve kavşak yaparak ve trafiği rahatlatarak bütçemizin önemli bir kısmını bu alana önceliklendirdik. İkinci hedefimiz, depreme hazırlıklı dirençli bir şehir planlamak, erken uyarı sistemlerini ve itfaiye kapasitesini geliştirmek. Üçüncü hedefimiz ise sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetleri kent düzeyinde yaygınlaştırarak, manevi değerlerimizi gelecek nesillere aktarmaktır. İyi biliyoruz ki; geçmişin mirasıyla geleceğimizi daha sağlam inşa edebiliriz. Hedeflerimizi, kurumsal düzeyde 6 ayda bir izleyip değerlendirecek ve sonuçlarını her yıl faaliyet raporuyla meclis üyelerimizle paylaşacağız" diye konuştu.

Bütçenin yüzde 35'i yatırıma ayrıldı

Bütçeyi güçlü ve yönetilebilir kılan dört önemli özelliği de meclis üyeleriyle paylaşan Başkan Vekili Biba, "Birinci olarak, 2027 yılı bütçemizde borç yükümüzün payı önceki yıllara göre daha azdır. 2027 yılında faize ödenecek para yüzde 1,33'tür. Faize anapara ödemeleri dahil edildiğinde bu oranın bütçemizdeki payı yüzde 3,83'tür. Bu bütçe sistematiği içinde çok tutarlı ve düşük bir orandır. İkinci olarak, 2027 yılı bütçemiz bir yatırım bütçesidir. Yatırımlara baktığımızda 2026 yılı bütçesinde yüzde 26 olan yatırım oranını, 2027 yılında 20,8 milyar liraya çıkararak genel bütçe oranını yüzde 35'e getirdik" dedi.

Bütçenin cari giderleri yüzde 38'e düşürüldü

Üçüncü olarak personel giderlerinin 2027 yılı bütçesi içerisindeki toplam payının yüzde 21,77 olduğunu anlatan Başkan Vekili Biba, "Bu oran çok düşüktür ve norm kadro cetveli açısından da iyi bir orandır. Memurlar yüzde 6,78, BİNTED çalışanları yüzde 14,99'dur. Dördüncü olarak bütçemizin cari giderlerine bakıldığında 2026 yılında bu oran bütçenin yüzde 43'ü iken, yüzde 21'lik enflasyon oranına rağmen mal ve hizmet alımlarında oranı yüzde 38'e düşürdük" diye konuştu.

Yatırım bütçesinni yarıdan fazlası ulaşıma

Yatırım bütçesinin önemli bir payını ulaşım projelerine ayırdıklarını açıklayan Başkan Vekili Biba, şunları söyledi:

"2026 yılında ulaşım payı bütçe içinde çok düşük bir orandayken, 2027 yılı yatırım bütçemizin yarısından fazlasını ulaşım için planladık. Yaklaşık olarak 11,3 milyar TL'dir. Kentsel dönüşüm, afete hazırlık, park ve yeşil alanları kapsayan şehircilik ve afet yönetim programına da bütçemizde 8,1 milyar lira ayırdık. İtfaiye hizmetlerini, kent güvenliğini ve esenliğini sağlayan programlara ayrılan bütçeyi 2,4 milyar liraya çıkardık. Kültür, sanat ve tarihi mirasımıza yaklaşık 2 milyar lira; gençlik, spor ve eğitime yaklaşık 1,9 milyar lira; sosyal destek ve sağlık hizmetlerimize yaklaşık 1,8 milyar lira ayırarak yatırımlarımızı hem maddi hem de sosyo-kültürel yönden çeşitlendirdik. Böylece, bir yıl içinde tüketilecek olan mal ve hizmet alımlarımızı kontrol altına alarak, genel tasarrufa gittik ve buradan tasarruf edilen paraları yatırıma yönlendirdik."

Vatandaşa dokunan hizmetlerde bütçe arttı

Meclis üyelerinin sorularını da cevaplayan Başkan Vekili Biba, "Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı'nın 2026'daki bütçesi 109 milyon lira iken, 2027'deki bütçesi 206 milyon liradır. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na 2026'da 394 milyon lira ayrılırken, 2027'de 729 milyon lira ayrılmıştır. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın 2026'daki bütçesi 896 milyon iken, 2027 bütçesi 1 milyar 465 milyon lira olmuştur. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na 2026'da 143 milyon ayrılırken, 2027'de 188 milyon ayrıldı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın bütçesi 2026'da 5 milyar 167 milyon iken, 2027'de 9 milyar 348 milyon lira oldu. Yüzde 81'lik bir artış var. Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın 2027 bütçesinde yüzde 4 azalmaya gidiyor. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın bütçesinde yüzde 15 azalmaya gidiliyor. Özel Kalem'de geçen sene ne ise bu sene de aynı. Yani bir yerlerden azaltılıp vatandaşa dokunan hizmetlerde bütçelerin artırıma gittik" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2027-2029 Stratejik Planı, 2027 yılı Performans Programı ve 2027 yılı Mali Bütçesi oy çokluğuyla, ilçe belediyelerinin bütçeleri oy birliğiyle Meclis'ten geçti.