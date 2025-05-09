Bursa'da 11 Genç İçin Dava Süreci Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa'da 11 Genç İçin Dava Süreci Başladı

Bursa'da 11 gencin yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı, bir sonraki duruşma 2025'te.

09.05.2025 17:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Zehra DEĞİRMENCİ - Sibel KAHRAMAN

(BURSA) - Bursa'da 11 gencin yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme, beraat taleplerini reddederken, iki kişi için verilen ev hapsi kararını kaldırdı. Dava 11 Temmuz 2025'e ertelendi. Anne Baba Dayanışma Ağı adına konuşan Gürdal Yiğit, "Geleceklerini kurmaya çalışan çocuklarımızın umutları demir parmaklıklar ardında tutuluyor" dedi.

Bursa'da 23 Mart'ta tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen 11 gencin ilk duruşması Bursa Adliyesi'nde yapıldı. Avukatların mahkeme salonuna alınmaması üzerine kısa süreli tartışma yaşanırken, daha sonra avukatların içeri girmesine izin verildi.

Sanıkların avukatlarının, beraat talebi reddedildi. Hakkında ev hapsi kararı olan iki kişinin ev hapsi kararı kaldırıldı, verilen diğer adli kontrol kararlarının devamına hükmedildi.  Davanın ikinci duruşması 11 Temmuz 2025'te yapılacak.

"Çocuklarımızın umutları demir parmaklıklar ardında tutuluyor"

Duruşma öncesi Bursa Adliyesi önünde açıklama yapan Anne Baba Dayanışma Ağı adına Gürdal Yiğit, şunları söyledi:

"Bizler, anayasal ve demokratik haklarını kullandıkları için gözaltına alınan, tutuklanan, ev hapsine mahküm edilen ya da adli kontrolle özgürlükleri kısıtlanan çocuklarımızın anne ve babalarıyız. Bugün burada, çocuklarımızın sesi olmak, haklı mücadelelerini duyurmak için toplandık. Çocuklarımız; üniversite öğrencileri, açık lise öğrencileri, yüksek lisans ve doktora yapanlar, mezun olup iş hayatına atılmış gençler. Onlar yalnızca düşüncelerini ifade ettikleri, temel haklarını kullandıkları için cezalandırıldılar. Onlar yalnızca Anayasa'nın tanıdığı haklara sahip çıktılar. Bugün ise eğitimlerinden, yaşamlarından, özgürlüklerinden mahrum bırakılıyorlar. Tutuklu çocuklarımız cezaevlerinde ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya. Tedaviye erişimleri sınırlı, eğitim hakları fiilen ellerinden alınmış durumda. Geleceklerini kurmaya çalışan çocuklarımızın umutları demir parmaklıklar ardında tutuluyor.

"Çocuklarımızın yalnız olmadığını göstermek için bir aradayız"

Biz anne babalar, çocuklarımızın yalnız olmadığını göstermek için bir aradayız. Adliyelerde, cezaevlerinin önünde kurduğumuz dayanışma ağıyla tek bir çocuğumuzu bile yalnız bırakmama sözü verdik. Bugün de bu sözümüzü tutmak için buradayız. Çocuklarımızın gözaltında, tutuklu ya da adli kontrol şartıyla değil; okul sıralarında, kampüslerde, hayatın içinde olmalarını istiyoruz. Çünkü onlar sadece bizim değil, bu ülkenin de geleceği. Bu geleceğin karartılmasına sessiz kalmayacağız.

Buradan tüm yetkililere sesleniyoruz; çocuklarımız derhal serbest bırakılsın. Eğitim hakkı, ifade özgürlüğü ve demokratik katılım hakları tanınsın. Gençliğin sesi bastırılmasın, duyulsun. Çocuklarımızın özgürlüğü için mücadele etmeye devam edeceğiz çünkü biz anne babayız çünkü çocuklarımız haklı. Çünkü bu ülkenin vicdanı susmuyor."

Kaynak: ANKA

Politika, Ev hapsi, Mahkeme, Eğitim, Hukuk, Bursa, Yerel, Baba, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da 11 Genç İçin Dava Süreci Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya’daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı Kartalkaya'daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı
10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu 10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
İşte futbol bu Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek İşte futbol bu! Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek
Ara seçim Özgür Özel’e soruldu Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten Ara seçim Özgür Özel'e soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten
Çin’den sonra ABD’ye bir büyük darbe daha Çin'den sonra ABD'ye bir büyük darbe daha

21:59
Olaylı maçta Kanarya’dan kritik galibiyet Fenerbahçe, RAMS Başakşehir’i 4 golle devirdi
Olaylı maçta Kanarya'dan kritik galibiyet! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 4 golle devirdi
21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
19:05
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
09:28
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün hapsi isteniyor
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün hapsi isteniyor
09:25
Hocası istemeyince hemen kolları sıvadılar Fenerbahçe’ye bedava yıldız
Hocası istemeyince hemen kolları sıvadılar! Fenerbahçe'ye bedava yıldız
09:12
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2025 22:28:51. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa'da 11 Genç İçin Dava Süreci Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.