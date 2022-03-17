Bursa'da 1500 konutu ilgilendiren imar planına onay - Son Dakika
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Bursa'da 1500 konutu ilgilendiren imar planına onay

17.03.2022 17:45
Bursa'da 1500 konutu ilgilendiren imar planına onay

Bursa'nın Mudanya ilçesinde adeta kronik bir sorun haline gelen, itirazlar sonucu mahkeme kararları ile iptal edilen Güzelyalı İmar Planları, mahkeme kararlarının gerekçelerini gideren ve mağduriyetleri ortadan kaldıran şekliyle Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy çokluğu ile onaylandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde adeta kronik bir sorun haline gelen, itirazlar sonucu mahkeme kararları ile iptal edilen Güzelyalı İmar Planları, mahkeme kararlarının gerekçelerini gideren ve mağduriyetleri ortadan kaldıran şekliyle Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy çokluğu ile onaylandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mart ayı toplantısı Başkanvekili Ahmet Yıldız'ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda Mudanyalıların 3 yıldır merakla beklediği ve mahkeme kararlarıyla iptal edilmesi nedeniyle mağduriyetlere yol açan Güzelyalı Uygulama İmar Planı görüşüldü. Güzelyalı planları ile ilgili yaklaşık 1500 konut sahibinin mağduriyetine yol açacak Mudanya Belediye Meclisine ait ilçe kararı, Büyükşehir Belediyesi'nce mağduriyeti ortadan kaldırılacak şekilde düzenlenip, meclise sunuldu. Güzelyalı sakinleri tarafından merakla beklenen ve çok sayıda vatandaşın mağduriyetini ortadan kaldıracak karar değişikliği ile ilgili komisyon raporunu Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Turgay Yel okudu. Yel, "2. İdare Mahkemesi'nin iptal kararının adından 22.06.2021 tarihli Büyükşehir Belediye Meclisi'nce kısmi yapılaşma tespiti ile onaylanan 1/5 bin ölçekli nazım imar planı, iptal gerekçeleri ortadan kaldırılarak plan kararı dışında, planın iptal öncesi yürürlükte olan haline uygun olarak değiştirilerek uygun olduğuna karar verilmiştir" dedi.

Komisyon raporunun ardından söz alan AK Partili Meclis üyesi Arif Bayrak, söz konusu bölgede 1400 - 1500 konut olduğunu hatırlatarak, "Mudanya Belediyesi bununla ilgili imar durumlarını vermiş, ruhsatı vermiş, harçları almış. Kat irtifakları çıkmış. Hatta yapı kullanma izin belgesi dahi var. Vatandaş bankadan kredi çekmiş, devletine güvenmiş ve gitmiş tapularını bile almış. Ama o vatandaşların çoğu şu anda evlerinde oturamıyor. İnşallah burada alınacak kararlarla beraber tekrar bu vatandaşların hakları iade edilir" diye konuştu.

Güzelyalılı imar planı mağduru vatandaşların da takip ettiği meclisten mağdurlar için müjdeli haber çıktı ve imar planı oy çokluğu ile meclisten geçti.

Alınan kararla mağduriyetlerinin sona erecek olmasının mutluluğunu yaşayan Güzelyalı sakinleri kararı alkışlarla karşılayıp, bu konuda özveriyle çalışan Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerine teşekkür etti. - BURSA

Bursa'da 1500 konutu ilgilendiren imar planına onay
Bursa'da 1500 konutu ilgilendiren imar planına onay
Bursa'da 1500 konutu ilgilendiren imar planına onay
Bursa'da 1500 konutu ilgilendiren imar planına onay

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Güzelyalı, Mudanya, Bursa, imar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa'da 1500 konutu ilgilendiren imar planına onay - Son Dakika


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