Bursa’da 19 Eylül Gaziler Günü’nde şehitler ve gaziler anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa’da 19 Eylül Gaziler Günü’nde şehitler ve gaziler anıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa’da 19 Eylül Gaziler Günü’nde şehitler ve gaziler anıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa’da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törende, şehitler rahmet ve minnetle anılırken, gazilerin vatan için gösterdiği fedakârlıklar yad edildi.

Bursa'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törende, şehitler rahmet ve minnetle anılırken, gazilerin vatan için gösterdiği fedakarlıklar yad edildi.

Bursa'da Gaziler Günü kapsamında düzenlenen tören, Mihraplı Şehitlik Anıtı'nda gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde düzenlenen programda şehitler ve gaziler anılırken, vatan uğruna verilen mücadele ve fedakarlıkların önemi bir kez daha vurgulandı.

Törene Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Yeni Parti Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Mustafa Bakçepınar, Bursa Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba katıldı. Protokol üyelerinin yanı sıra gaziler, şehit yakınları, dernek temsilcileri ve vatandaşlar da törende yer aldı.

Mihraplı Şehitlik Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan programda, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar gerçekleştirildi.

Konuşmalarda, Türk milletinin bağımsızlığı ve vatanın bütünlüğü uğruna mücadele eden gazilerin fedakarlıklarına dikkat çekilirken, şehitlerin aziz hatırasının gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapıldı.

Programda konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanı Haşim Sivri, gazilerin şehitlerin emaneti olan vatan toprağına sahip çıkmaya devam edeceğini ifade etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şube Başkanı Adem Erdem ise Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığı uğruna verdiği mücadelelere dikkat çekerek, gazilerin bu mücadelenin canlı şahitleri olduğunu dile getirdi.

Tören, şehitlikte yapılan duaların ardından sona erdi. Gaziler Günü vesilesiyle şehitler bir kez daha rahmet ve minnetle anılırken, gazilere duyulan vefa ve şükran ifade edildi.

Kaynak: İHA
19 Eylül Gaziler GünüBursaYerelSon Dakika

149 yıl sonra ilk kez Prof. Dr. Yaşar’dan “Mega El Nino“ uyarısı 149 yıl sonra ilk kez! Prof. Dr. Yaşar'dan "Mega El Nino" uyarısı
Filipinler’de okulda silahlı saldırı: 6 ölü, 17 yaralı Filipinler’de okulda silahlı saldırı: 6 ölü, 17 yaralı
Yanlış marş çalındı oyuncular neye uğradığını şaşırdı Yanlış marş çalındı oyuncular neye uğradığını şaşırdı
Volkswagen’den dev geri çağırma 208 bin araç toplatılıyor Volkswagen'den dev geri çağırma! 208 bin araç toplatılıyor
Sivas’ta 11 aylık Büşra’nın izine 8 gündür rastlanmadı Kardeşlerinin anlattıkları yeni bir şüpheliyi gündeme getirdi Sivas'ta 11 aylık Büşra'nın izine 8 gündür rastlanmadı! Kardeşlerinin anlattıkları yeni bir şüpheliyi gündeme getirdi
Gaziantep’te müstehcen içerik operasyonu Şüphelinin evindeki dijital materyallere el konuldu Gaziantep'te müstehcen içerik operasyonu! Şüphelinin evindeki dijital materyallere el konuldu
13:59
Tüm detaylar burada İşte Trabzonspor-Galatasaray derbisinin muhtemel 11’leri
Tüm detaylar burada! İşte Trabzonspor-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri
13:55
Eşi tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Didar, ikizlere hamileymiş
Eşi tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Didar, ikizlere hamileymiş
13:35
Arda Güler İngiltere’yi de kendine hayran bıraktı: Paha biçilemez
Arda Güler İngiltere'yi de kendine hayran bıraktı: Paha biçilemez
13:03
KKTC’de batan gemide bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
KKTC'de batan gemide bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
11:30
Ara tatiller kaldırılıyor mu Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
Ara tatiller kaldırılıyor mu? Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
11:18
Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren nafaka kararı
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren nafaka kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 14:42:38. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa’da 19 Eylül Gaziler Günü’nde şehitler ve gaziler anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement