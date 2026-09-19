Bursa’da 19 Eylül Gaziler Günü’nde şehitler ve gaziler anıldı

Bursa'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törende, şehitler rahmet ve minnetle anılırken, gazilerin vatan için gösterdiği fedakarlıklar yad edildi.

Bursa'da Gaziler Günü kapsamında düzenlenen tören, Mihraplı Şehitlik Anıtı'nda gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde düzenlenen programda şehitler ve gaziler anılırken, vatan uğruna verilen mücadele ve fedakarlıkların önemi bir kez daha vurgulandı.

Törene Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Yeni Parti Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Mustafa Bakçepınar, Bursa Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba katıldı. Protokol üyelerinin yanı sıra gaziler, şehit yakınları, dernek temsilcileri ve vatandaşlar da törende yer aldı.

Mihraplı Şehitlik Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan programda, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar gerçekleştirildi.

Konuşmalarda, Türk milletinin bağımsızlığı ve vatanın bütünlüğü uğruna mücadele eden gazilerin fedakarlıklarına dikkat çekilirken, şehitlerin aziz hatırasının gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapıldı.

Programda konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanı Haşim Sivri, gazilerin şehitlerin emaneti olan vatan toprağına sahip çıkmaya devam edeceğini ifade etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şube Başkanı Adem Erdem ise Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığı uğruna verdiği mücadelelere dikkat çekerek, gazilerin bu mücadelenin canlı şahitleri olduğunu dile getirdi.

Tören, şehitlikte yapılan duaların ardından sona erdi. Gaziler Günü vesilesiyle şehitler bir kez daha rahmet ve minnetle anılırken, gazilere duyulan vefa ve şükran ifade edildi.