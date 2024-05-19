Bursa\'da 19 Mayıs kutlamaları coşkuyla devam ediyor

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Bursa'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşku devam ediyor. Gencinden yaşlısına, kutlamalarda meydanlara indi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919'un 105. yıl dönümünün kutlamaları, Bursa'da aralıksız devam ediyor. Gençlik ve Spor Bursa İl Müdürü Rahmi Aksoy'un Atatürk Heykeli önünde çelenk sunumuyla başlayan tören, Kent Müzesi önünden Millet Kütüphanesine bando eşliğinde yürüyüş ile devam etti. Gazilerin, sporcuların, öğrencilerin ve Bursa protokolü kol kola yürüdü.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur, Gençlik ve Spor Bursa İl Müdürü Rahmi Aksoy ve çok sayıda vatandaş gençlerin yaptığı halk oyunları, karete ve çeşitli spor dallarındaki gösterilerini ilgiyle takip etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, aydınlık yarınların teminatı olan gençlerle bir arada olmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi. - BURSA